Fonte foto: 123RF

L’8 aprile 2024 è una data che molti appassionati di astronomia hanno segnato in rosso sul calendario. Il motivo è presto detto: ci sarà un’eclissi totale di Sole. Uno spettacolo a dir poco magnifico e tutt’altro che frequente a dire il vero. Merita di approfondire il discorso e spiegarne i dettagli, tanto in relazione all’evento in sé quanto alle modalità di visione.

Un’eclissi di Sole speciale

Appuntamento fissato per l’8 aprile 2024, come detto, per una eclissi di Sole totale. Si tratta senza dubbio di uno degli spettacoli astronomici più attesi di tutto l’anno. Si posiziona a mani basse nelle parti altissime di questa particolare classifica.

La ragione di tanta attesa sta nel fatto che si potrà ammirare l’oscuramento completo del disco solare. Sarà in tutto molto rapido, quindi sarà meglio attrezzarsi per una visione adeguata per tempo. Durerà soltanto 4 minuti, con extra 28,2 secondi in una fortunata regione del mondo, il Messico.

Tutto ciò consente all’evento di rientrare nel prestigioso club delle eclissi più suggestive esistenti. Questa nello specifico vanta anche un particolare record. È la più lunga mai verificatasi, stando alla visione dagli Stati Uniti, degli ultimi 100 anni di storia di registrazioni. Una statistica confermata da Space.com. Perché si parla di USA? Perché il Nord America sarà il continente più fortunato da questo punto di vista. L’ombra proiettata dal satellite della Terra traccerà infatti una serpentina molto lunga a ridosso di Messico, USA e Canada.

Dove sarà visibile

Quanto scritto dovrebbe aver consentito di intuire come dall’Italia non sarà possibile ammirare a occhi nudi l’eclissi di Sole totale dell’8 aprile 2024. L’unica alternativa che c’è nel nostro Paese è quella di affidarsi a delle dirette streaming. Sono molto facili da individuare su YouTube e il costo per questi 4 minuti di assoluto stupore è pari a zero.

Un evento gratuito che sarebbe stato magnifico vivere dal vivo. Si consiglia però di generare la giusta atmosfera dentro casa, spegnendo le luci e magari approfittando di un grande schermo, televisivo o meno ancora di un proiettore.

Non si tratta però di un colpo di sfortuna della sola Italia. Quasi tutta l’Europa infatti risulta tagliata fuori. Gli unici fortunati saranno gli abitanti delle Azzorre, isole portoghesi nel cuore dell’Oceano Atlantico. Rappresentano infatti il limite estremo occidentale del vecchio continente.

Per quanto riguarda spagnoli, portoghesi e britannici, invece, a loro sarà garantita una visione dell’eclissi solare parziale. Meglio di nulla, così come la pensano di certo gli abitanti di alcune isole del Nord, come le Svalbard, che saranno baciate parzialmente dalla grazia di questo evento.

Non resta che conoscere l’orario, così da avviare per tempo la diretta streaming, purtroppo per noi. Il tutto avrà inizio alle ore 15.42 del tempo coordinato universale, che però non corrispondono all’orario italiano. Nel nostro Paese il via sarà lanciato alle ore 17.42. Non si otterrà però subito la totalità dell’eclissi. Per quella occorrerà attendere 1 ora, dunque fino alle 18.38 circa. La fase massima dell’eclissi, infine, caratterizzata dunque dall’oscuramento più prolungato del disco solare, si verificherà alle ore 20.17 nel Messico centro-settentrionale, con una durata prossima ai 4 minuti e 30 secondi. Ecco, se doveste avere in programma un viaggio, sapete dove e quando.