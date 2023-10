Perché WhatsApp mi fa inviare solo 5 messaggi

Fonte foto: Nadir Keklik / Shutterstock.com

WhatsApp consente di inoltrare messaggi e contenuti multimediali presenti in una chat in modo da inviarli in un’altra conversazione. Si tratta di una funzione molto utile ma che viene limitata dall’applicazione per evitare campagne di spam e le cosiddette Catene di Sant’Antonio.

Questa limitazione è il motivo per cui WhatsApp non fa inviare più di 5 messaggi in contemporanea. Per aggirare questo limite (oltre ad altre limitazioni legate all’inoltro multiplo dei messaggi in WhatsApp) è possibile ricorrere alle liste broadcast. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Perché non si possono inviare più di 5 messaggi su WhatsApp

Per bloccare le campagne di spam tramite l’app, WhatsApp ha introdotto un limite alla funzione di inoltro. In particolare, è possibile inoltrare un messaggio o un aggiornamento del canale solo per un massimo di cinque chat alla volta.

Non è possibile superare questo limite, proprio per evitare tentativi di sfruttare la funzione di inoltro per la diffusione di spam. Da notare anche se il messaggio o l’aggiornamento è stato ricevuto tramite un inoltro da un altro utente, questo potrà essere inoltrato solo con una chat di gruppo, senza possibilità di spammarlo in più gruppi.

Tra le altre limitazioni alla funzione di inoltre c’è il badge “Inoltrato molte volte” che viene visualizzato al di sopra del contenuto inoltrato mediante una catena di cinque o più chat. Questo tipo di messaggi può essere inoltrato a una sola chat per volta.

Come aggirare il limite dei 5 messaggi di WhatsApp

Per aggirare il limite di 5 messaggi inviabili è disponibile la funzione per creare una lista broadcast. In questo modo è possibile inviare lo stesso messaggio fino a un massimo di 256 utenti, senza dover creare un gruppo e senza dover ricorrere alla funzione di inoltro.

Da notare, però, che i messaggi broadcast saranno ricevuti solo dagli utenti che hanno salvato in rubrica il numero dell’utente che ha creato la lista broadcast. Solo in questo modo, il sistema di diffusione multipla dei messaggi funzionerà.

Per creare una lista broadcast in WhatsApp per Android è sufficiente aprire l’app e poi premere sul tasto in basso a destra per aprire una nuova chat. A questo punto bisogna premere sui tre puntini in alto e scegliere Nuovo broadcast, andando poi a selezionare gli utenti a cui inviare il messaggio.

Con iPhone, invece, è possibile creare una lista broadcast andando nella scheda Chat e poi premendo su Liste broadcast > Nuova lista. A questo punto è possibile selezionare gli utenti a cui inviare il messaggio e poi procedere all’invio.