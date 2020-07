PES 2021 non uscirà: sarà un semplice aggiornamento

PES 2021 sarà un semplice DLC di PES 2020, ossia un aggiornamento che gli utenti potranno acquistare e scaricare se sono già in possesso del gioco dell’anno scorso. La notizia non è stata ancora confermata da parte di Konami, ma l’annuncio ufficioso arriva dallo store di Microsoft dove è già presente la pagina ufficiale che annuncia l’uscita del DLC PES 2021. Cosa comporta questo cambiamento? Che difficilmente la versione 2021 avrà delle nuove modalità di gioco o un cambiamento grafico importante.

Con l’uscita di PES 2021 sottoforma di DLC ci sarà un aggiornamento delle rose, forse qualche nuovo stadio e poco più. Sicuramente non ci saranno Inter e Milan con i loro nomi ufficiali: come annunciato la scorsa settimana, la partnership tra le due squadre milanesi e Konami è scaduta e non è stata rinnovata. Ancora presente, invece, la Juventus, dato che l’accordo firmato con l’azienda giapponese era pluriennale. Dubbi anche su cosa accadrà per la versione next gen: Fifa ha già annunciato che ci sarà una versione ad hoc per PS5 e Xbox One X e PES 2021 non può essere da meno.

PES 2021 addio, arriverà solo il DLC

Una scelta che potenzialmente è in grado di cambiare il mercato dei videogame, almeno per quanto riguarda la simulazione calcistica. Il settore è dominato da due titoli: Pro Evolution Soccer e Fifa. Fifa ha un controllo pressoché totale del mercato e solo negli ultimi anni PES è riuscito a riconquistare la fiducia degli appassionati. Ora le cose, però potrebbero complicarsi per il gioco di Konami.

PES 2021, infatti, potrebbe essere rilasciato solamente come DLC e non come videogame a sé stante. DLC è l’acronimo di downloadable content e si tratta di aggiornamenti che di tanto in tanto vengono rilasciati dalle software house. Si tratta di una strategia commerciale molto utilizzata nei giochi di ruolo e che finora non era mai stata provata nel mondo dei giochi sportivi.

Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma la pagina creata sullo store di Microsoft non sembra lasciare nessun dubbio: PES 2021 sarà un DLC.

Bisognerà vedere, però, cosa succederà con il titolo per le console next gen. Difficilmente Konami non deciderà di rilasciare un titolo ad hoc, soprattutto perché Pro Evolution Soccer compie il suo venticinquesimo anno.