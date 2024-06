Philips, questa friggitrice ad aria costa la metà: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Philips

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico per la cucina che ha dominato le classifiche di vendita in questi ultimi anni. In poco tempo ha riempito le cucine delle famiglie italiane e il successo è diventato dirompente. Per questo motivo non è strano trovare su Amazon in offerta diversi modelli con sconti molto interessanti. La promo che ha catturato la nostra attenzione oggi riguarda la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L che troviamo con uno sconto del 49% e la paghi praticamente la metà. Il prezzo crolla e diventa accessibile a tantissime persone, costando meno di 90 euro.

Si tratta di una friggitrice ad aria pensata per la famiglia che ti permette di cucinare cibo per 3-4 persone contemporaneamente. Oltre ai classici fritti, la Philips Airfryer 3000 permette di cucinare tantissime altre pietanze grazie alle 13 funzioni offerte. Si va dalla carne, alle verdure alla griglia, fino ai dolci e anche alla pizza. Un elettrodomestico per la cucina versatile, facile da utilizzare e anche da pulire. Insomma, a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire.

Philips Airfryer Serie 3000 L

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000: prezzo, offerta e sconto

Da oggi trovi la friggitrice ad aria della Philips in promo con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo a soli 88,99 euro, il valore più basso fatto registrare in quest’ultimo periodo. La paghi praticamente la metà risparmiando quasi 100 euro rispetto al prezzo consigliato. La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Hai anche tutto il tempo per testarla fino in fondo, avendo ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito. Insomma, un’offerta con i fiocchi che non devi lasciarti sfuggire.

Philips Airfryer Serie 3000 L

Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000: la scheda tecnica

Scopriamo meglio le caratteristiche ad aria della friggitrice ad aria Philips, un brand che da decenni propone prodotti di altissima qualità. Dotato di un recipiente da 4,1 litri e di un cestello di quasi un chilogrammo di peso. Permette di cucinare fino a 7 pietanze diverse, dal dolce al salato fino alle verdure. Così potrai friggere, grigliare, arrostire, cuocere o riscaldare con la medesima efficienza. Selezioni la modalità di cottura facilmente, grazie al chiaro display posto frontalmente, con le icone che indicano chiaramente la tipologia di cottura e di pietanza. Avrai a disposizione tante ricette per stuzzicare la tua fantasia, scaricando la app HomeID, dove vengono spiegate in modo semplice e chiaro passo passo. E trovare sempre nuove alternative da proporre.

Veloce e a risparmio energetico, consente di risparmiare in bolletta, grazie alla tecnologia Rapid Air con il design a forma di "stella marina", che crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti fuori ma teneri dentro. Facile da pulire, grazie al fatto che i componenti siano rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Philips Airfryer Serie 3000 L