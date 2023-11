Philips, questa aspirapolvere è da comprare subito: prezzo in picchiata

Fonte foto: Philips

Ultimi giorni di Black Friday su Amazon. Tra le offerte più interessanti, troviamo anche tantissimi elettrodomestici, e non potrebbe essere altrimenti. Tra friggitrice ad aria, lavatrice, asciugatrice, e aspirapolvere, qualsiasi elettrodomestico è diventato di fondamentale importanza per la vita di tutti i giorni. Proprio tra le scope elettriche troviamo una delle migliori promo attive in questi giorni. Stiamo parlando dell’aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro Max. Modello di ultima generazione dotata di una spazzola in grado di aspirare lo sporco a 360 gradi, di un motore super potente e che puoi utilizzare in modo versatile grazie agli utili accessori.

Una scopa elettrica che oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Il merito è del super sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 239,99€ e risparmi quasi 200€ sul prezzo di listino.

Philips 7000 Series SpeedPro Max: le caratteristiche

L’aspirapolvere senza fili Philips 7000 Series SpeedPro vanta una spazzola di aspirazione a 360°, dotata di LED in grado di mostrare la polvere nascosta sotto il divano e negli angoli più bui dell’abitazione. Parliamo di un elettrodomestico 2-in-1: infatti, si tratta di un aspirapolvere portatile rimovibile con bocchetta a lancia e attacco a spazzola. In questo modo, può pulire ovunque, anche negli angoli più ostili e inarrivabili per le altre scope elettriche.

Ottima poi l’autonomia della batteria, che dura oltre un’ora, fino a 65 minuti, dunque avrai tutto il tempo di concludere le faccende di casa. Molto comodo il display digitale smart, che indica quanto tempo hai ancora a disposizione per pulire, così da non lasciarti sorprendere nel caso in cui la batteria si esaurisca. La tecnologia PowerCyclone 8 permette una filtrazione fino a 3 volte più potente della media, mentre il motore PowerBlade offre un flusso d’aria elevato.

Philips 7000 Series SpeedPro Max: prezzo, offerta e sconto Black Friday

Una delle migliori offerte per gli elettrodomestici. Oggi trovi l'aspirapolvere Philips 7000 Series SpeedPro Max in offerta a un prezzo di 239,99€ con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio si aggira sui 200€ e si tratta anche del minimo storico per questa scopa elettrica.

