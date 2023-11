Black Friday Amazon: le migliori offerte per gli smart TV

Fonte foto: Panasonica

Tra i prodotti più ricercati e venduti in questo Black Friday di Amazon (anche se sarebbe più giusta chiamarla Black Week dato che dura dal 17 al 27 novembre) ci sono sicuramente gli smart TV. Oramai se ne trova almeno uno in ogni abitazione e in pochi anni hanno cambiato completamente il modo di usufruire di questo apparecchio. La TV del "qui e ora" ha lasciato posto alla TV on demand e della piattaforme in streaming. E una delle prime cose che si controlla quando si acquista un televisore è il sistema operativo per capire se supporta le app come Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, Disney+, Apple TV, solo per citarne alcune.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di questo Black Friday di Amazon. Abbiamo scelto televisori per tutte le tasche e di tutte le dimensioni, in modo da darvi un’ampia scelta. Per alcuni modelli c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La guida all’acquisto va dai modelli più piccoli fino ai televisori big: a voi la scelta.

OFFERTE BLACK FRIDAY 2023

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

N.B. Il prezzo del banner potrebbe non essere aggiornato: cliccate sul link e aprite la pagina prodotto su Amazon per vedere il prezzo corretto. Questo vale per ogni prodotto presente in questa guida all’acquisto.

Samsung TV 24"

Partiamo da un modello quasi "tascabile". Questo smart TV Samsung da 24" è la soluzione ideale per chi cerca un TV per la cucina o per la camera e ha pochissimo spazio a disposizione. Oggi lo trovi a un prezzo ottimo: 179,99€ con uno sconto del 25%. La qualità delle immagini è elevata e supporta anche l’HDR e la tecnologia PurColor di Samsung pensata per migliorare appositamente i colori. Integra sia l’assistente vocale Bixby sia Alexa ed è anche compatibile con Google Assistente: puoi controllare i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Il sistema operativo è Tizen che assicura la massima compatibilità con qualsiasi app di video streaming: puoi vedere la tua serie TV preferita sdraiato comodamente sul divano.

Samsung TV 24 pollici

Smart TV Metz

Prezzo super scontato per questo smart TV Metz da 32 pollici, ottima soluzione per chi vuole un televisore compatto e con una buona qualità dello schermo. Per chi non lo conoscesse, Metz è un brand tedesco con tanti anni di esperienza nel settore dell’elettronica e che ha conquistato una buona fetta di mercato grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi dispostivi. E questo televisore ne è la dimostrazione. A bordo è presente anche il sistema operativo Android TV che assicura la massima compatibilità con tutte le più importanti piattaforme di video streaming. Non manca l’assistente vocale Google Assistant e c’è anche il Chromecast per collegare lo smartphone al TV e mostrare sullo schermo immagini e video. Oggi lo trovi con uno sconto del 30% e costa solamente 145,99€. Un affare da non farsi scappare.

Smart TV Metz 32 pollici

Hisense 43 pollici

Gli smart TV più richiesti restano quelli con una diagonale dello schermo da 43 pollici. E non a caso sono anche quelli con una maggiore disponibilità sui siti di e-commerce. Trovare quello giusto per le proprie esigenze non è semplice, ma il Black Friday ci riserva delle ottime offerte, come questo modello Hisense da 43" che trovi con uno sconto del 40% e costa 329€. Un risparmio di ben 220€ su quello di listino e puoi anche rateizzare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le immagini sono con una risoluzione 4K e il sistema operativo VIDAA 5.0 è uno dei migliori sul mercato con il massimo supporto a qualsiasi piattaforma streaming. Ha ricevuto anche il vertifcato "lativù 4k".

Hisense QLED da 43 pollici

Smart TV LG da 43 pollici

Un’ottima alternativa al modello precedente è questo televisore LG sempre con uno schermo da 43" con risoluzione 4K che trovi in offerta su Amazon a un prezzo di 349€ con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Le immagini sono molto definite e con una qualità premium, anche grazie alla presenza dell’ottimo processore α5 Gen6. Supporta l’HDR10 Pro e grazie alla modalità Filmmaker MODE puoi gustare film e serie TV con una qualità superiore. Il sistema operatvio webOS 23 mette a disposizione tutte le applicazioni di cui hai bisogno e l’assistente vocale ThinQ AI risponde a ogni tuo desiderio. Compatibile anche con il servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW.

Smart TV LG da 43 pollici

LG QNED 50"

Continuiamo con un altro modello LG, questa volta però con una tecnologia leggermente differente. Il televisore LG QNED da 50" ha sempre una risoluzione 4K, ma il pannello è realizzato con tecnologia Quantum Dot e Nanocell che assicurano colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale. Il merito è anche della presenza di un processore α7 Gen6 che assicura prestazioni elevatissime. A bordo è presente sempre il sistema operatvio webOS 23, una garanzia sotto tutti i fronti. Per il Black Friday di Amazon trovi questo televisore con uno sconto del 43% e risparmi 450€ sul prezzo di listino. Ottima offerta da non farsi sfuggire.

LG QNED 50 pollici

TCL 55CF630

Se siete alla ricerca di un televisore con uno schermo grande e che costa poco, questo è il modello che stavate cercando. Stiamo parlando del TCL 55CF630, smart TV con schermo 4K da 55" che trovi su Amazon in offerta speciale a 399€. Risparmi poco più di 100€ sul prezzo consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Ma non solo. Tra le opzioni di acquisto c’è anche la possibilità del ritiro gratuito del vecchio televisore. Si tratta di un modello molto particolare: a bordo c’è Fire TV, lo stesso sistema operativo presente nei Fire TV Stick di Amazon. Quindi a tutti gli effetti è un modello realizzato in collaborazione con il sito di e-commerce. Hai una platea sterminata di applicazioni e non hai nessun problema di compatibilità. Dotato anche di telecomando con Alexa integrata con la quale gestire i dispositivi smart presenti in casa.

TCL 55CF630

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici

Questo televisore intelligente Samsung Crystal da 55 pollici è una valida alternativa a quello precedente. Il costo è lo stesso: 399€ e anche il risparmio rispetto al prezzo consigliato. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80€ al mese sfruttando il servizio offerto da Amazon e presente nella pagina prodotto. La qualità delle immagini è molto elevata grazie al processore Crystal 4K che trasforma qualsiasi contenuto nella massima risoluzione. La tecnologia PurColor interviene direttamente sui colori per renderli unici. Il sistema operativo Tizen mette a disposizione uno smart Hub che ti suggerisce cosa vedere in base ai tuoi gusti e alle tue preferenze. A questo prezzo è una delle migliori promo di questo Black Friday di Amazon

Samsung Crystal da 55 pollici

Panasonic OLED da 42"

Ora chiudiamo la guida all’acquisto con tre modelli di qualità superiore grazie alle tecnologie utilizzate per realizzare lo schermo. Partiamo da questo smart TV Panasonic da 42" veramente unico. Le dimensioni sono abbastanza compatte per essere un TV OLED (è uno dei più piccoli nella sua categoria) ma non va a inficiare sulla qualità delle immagini. Oggi lo trovi anche a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 40% che te lo fa pagare 899€ e risparmi 600€ su quello di listino. Inoltre, il processore HCX PRO IA perfeziona istantaneamente l’accuratezza del colore, il contrasto e la nitidezza per una resa delle immagini incredibile. C’è anche un supporto ottimale dell’HDR. Per gli appassionati delle serie TV, il televisore offre una modalità calibrata adattiva dedicata a Netflix per vivere ogni contenuto al meglio.

Panasonic 42 pollici

LG OLED48C24LA

Per chi è alla ricerca di una soluzione un po’ più grande, ti presentiamo lo smart TV LG OLED48C24LA. Come puoi intuire dal nome, la tecnologia del pannello è sempre OLED e LG è oramai una garanzia in questo settore. Si tratta di una delle migliori offerte del Black Friday perché lo trovi a 799€, con un risparmio di diverse centinaia di euro rispetto a quello di listino. L’ottima qualità delle immagini è anche merito del processore α9 Gen 5 e della tecnologia Dolby Vision Precision Detail. Non manca il supporto a Google Assistente e ad Alexa per controllare il TV con la tua voce. Infine, il sistema operativo è sempre l’ottimo webOS 23.

LG OLED48C24LA

Sony XR-65X95K

Chiudiamo con una vera chicca e con uno dei televisori con il maggior sconto e il maggior risparmio di questo Black Friday. Stiamo parlando del Sony XR-65X95K, uno smart TV con schermo Mini LED da ben 65 pollici. Qualità elevatissima e dimensioni big, perfetto per chi ha molto spazio in salotto e vuole godersi con la miglior qualità possibile ogni contenuto. A bordo è presente Google TV, quanto di meglio possa offrire al momento il mercato. Cosa manca? Il prezzo. Per il Black Friday lo trovi a 1499€ con uno sconto del 40%. I conti sono presto fatti: risparmi 1000€ e puoi rateizzare il pagamento a rate con Cofidis.

Sony XR-65X95K