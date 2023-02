Il più grande dinosauro della Terra è stato smantellato in Gran Bretagna: dimensioni record

Un viaggio eccezionale: sono stati necessari ben due aerei Boeing 787 per trasportare quello che viene considerato il dinosauro più grande in assoluto di tutto il nostro pianeta. Si sta parlando del Patagotitan mayorum, meglio noto come Titanosauro, un nome che spiega molto più di qualsiasi altra descrizione. Che cosa è successo di preciso?

I resti di questo gigante del passato si trovavano in territorio argentino ma dovrà essere esposto nel Regno Unito, nello specifico presso il Museo di Storia Naturale di Londra. Non poteva certo essere un trasporto come un altro, in fondo si tratta pur sempre di tutto quello che è rimasto di un esemplare enorme e che ancora pesa 65 tonnellate.

La mole gigantesca del dinosauro

L’enorme mole del dinosauro più grande della Terra è stata suddivisa in 40 casse, d’altronde le dimensioni sono eccezionali. In particolare, questo Titanosauro è lungo 35 metri, proprio come quattro autobus a due piani per avere un’idea più chiara. Inoltre, riuscirà ad adattarsi soltanto a una sala del museo londinese a causa dei suoi 9 metri di altezza. Non si parla molto spesso di questo esemplare, eppure meriterebbe molta più attenzione rispetto a dinosauri che "vanno per la maggiore". L’esempio perfetto è quello del Tyrannosaurus Rex, famoso in tutto il mondo e che ha reso immortali diverse pellicole cinematografiche.

In realtà il Titanosauro era tre volte più grande di questo feroce predatore del passato, di conseguenza il confronto sarebbe stato impari. La mostra dedicata a questo colosso della preistoria debutterà il 31 marzo e non sarà un evento qualunque. In effetti, per la prima volta in assoluto il dinosauro in questione verrà esposto nel continente europeo e ci si attende un numero di visitatori non indifferente. Il Patagotitan mayorum faceva parte di una delle ultime grandi famiglie di dinosauri sauropodi, prima che l’estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene compromettesse la vita sul nostro pianeta.

La dieta del dinosauro più grande di sempre

Nonostante le grandi dimensioni e il lungo collo, questo dinosauro era in realtà erbivoro, dunque tutto sommato mansueto: un incontro ravvicinato non sarebbe comunque stato consigliato come è facile immaginare. Fossili di questi esemplari sono stati trovati ovunque sulla Terra, fatta eccezione per l’Antartide. I resti che verranno esposti a Londra si riferiscono a una scoperta di circa dieci anni fa, per la precisione in Patagonia. Le ossa fossilizzate erano talmente numerose che inizialmente si pensava appartenessero a sei diversi dinosauri. A questo punto sorge spontanea una domanda: come ha fatto il Titanosauro a svilupparsi così tanto rispetto alle altre famiglie?

La risposta è presto detta: come ricostruito dai paleontologi, ci sarebbe stata una fioritura eccezionale di piante molto energiche e nutrienti che avrebbero contribuito alla crescita di questo dinosauro che ne era ghiotto. Le ossa che si potranno ammirare presso il Museo di Storia Naturale di Londra hanno circa 100 milioni di anni e sono state rinvenute in una cava abbandonata. L’obiettivo è quello di esporle in altre parti del globo (non solo in Europa quindi), cercando sempre di prestare attenzione al viaggio da compiere che sarà sempre impegnativo come quello appena terminato dall’Argentina alla Gran Bretagna.