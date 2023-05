Pixel Fold ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Uno degli smartphone più attesi del Google I/O 2023 è il Google Pixel Fold, il primo pieghevole dell’azienda che era atteso ormai da almeno due anni e sul quale, in tutto questo tempo, è stato detto tutto e il contrario di tutto. Ora, però, Google Pixel Fold è ufficiale e sappiamo per certo che è un vero top di gamma, con specifiche tecniche molto interessanti e, come prevedibile, il prezzo molto elevato. Sono molte le soluzioni congegnate ad hoc da Google per questo dispositivo, inclusa una versione di Android modificata per sfruttare pienamente le dimensioni generose dello schermo interno, una volta aperto.

Google Pixel Fold: scheda tecnica

Il nuovo Google Pixel Fold ha uno schermo esterno OLED esterno da 5,8 pollici con risoluzione di 1.080×2.092 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Per il display interno, invece, l’azienda ha scelto un OLED da 7,6 pollici pieghevole con risoluzione 1.840×2.208 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è l’ormai ben noto Tensor G2 di Google, lo stesso della gamma Pixel 7 (compreso il nuovo Pixel 7a) e c’è anche il chip di sicurezza Titan M2 per l’archiviazione e la cifratura dei dati più sensibili dell’utente, come quelli per l’autenticazione biometrica. Al SoC si affiancano due tagli di memoria: 12/256 GB e 12/512 GB.

Il comparto fotografico scelto dall’azienda comprende un sensore principale da 48 MP con autofocus Dual Pixel PDAF e stabilizzatore elettronico OIS, un ultra-grandangolare da 10,8 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico fino a 5X e con PDAF. La fotocamera frontale interna è da 8 MP, invece quella frontale esterna è da 9,5 MP.

Per le connessioni il Google Pixel Fold garantisce il supporto per la rete 5G, il WiFi 6e, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’UWB, l’USB-C 3.2 gen 2, il Google Cast e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione con GPS, GLONASS, BDS, GALILEO e QZSS.

La batteria è da da 4821 mAh con ricarica cablata a 30W (ma c’è anche la ricarica wireless). Il sistema operativo è Android 13 con i cinque anni di aggiornamenti garantiti da Google. Questa versione di Android è stata sviluppata con una serie di ottimizzazioni apposite per sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo display, più grande e più quadrato rispetto a quello di uno smartphone Android standard.

Presente, infine, la certificazione IPX8, che attesta la resistenza del dispositivo ai liquidi.

Google Pixel Fold: quanto costa

Il nuovo Google Pixel Fold è disponibile in due colori: Obsidian e Porcellain. Il prezzo per le varie versioni è di:

Google Pixel Fold – 12/256 GB: 1.799 euro

Google Pixel Fold – 12/512 GB: 1.869 euro

Al momento il dispositivo è disponibile esclusivamente per gli Stati Uniti, il Giappone, la Gran Bretagna e la Germania, in quest’ultimo caso il blog ufficiale dell’azienda ha permesso di scoprire i prezzi in euro.

Almeno per ora, quindi, il Google Pixel Fold non è disponibile in Italia, mentre per i paesi indicati i preordini sono già attivi e per tutti gli utenti che acquisteranno il dispositivo entro il 2 luglio è previsto un Google Pixel Watch in omaggio, l’abbonamento di sei mesi a Google One nella versione da 2TB e tre mesi di YouTube Premium.