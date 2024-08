Google Pixel Watch 3, due misure, molte novità

Fonte foto: Google

Google Pixel Watch 3 è apparentemente identico al modello già noto in Italia, Google Pixel Watch 2, ma in realtà sono molte le novità che vengono introdotte con il nuovo dispositivo, a partire dalla doppia misura, di 41 o 45 mm, con un design che ormai è diventato iconico. Il nuovo Watch 3 arriva sul mercato insieme alla nuova famiglia di smartphone Google Pixel 9.

Design e Display

Pixel Watch 3 rappresenta un significativo progresso nella gamma di smartwatch, offrendo un design raffinato e prestazioni migliorate. Disponibile in due dimensioni, 41mm e una nuova opzione da 45mm, entrambe dotate di display Actua all’avanguardia, con una luminosità massima di 2.000 nit. Questo rende il display facilmente leggibile anche sotto il sole diretto, adattandosi automaticamente fino a 1 nit in ambienti bui per una visione discreta. Il display del modello da 45mm offre il 40% di schermo in più rispetto al modello precedente, mentre quello da 41mm offre il 10% in più, con una maggiore efficienza energetica grazie a frequenze di aggiornamento variabili da 60Hz a 1Hz in modalità always-on.

Prestazioni e Autonomia della Batteria

Grazie a Wear OS 5 e a un’architettura ibrida a basso consumo, Pixel Watch 3 garantisce una durata della batteria affidabile per tutta la giornata. Il dispositivo utilizza il machine learning per rilevare automaticamente il sonno e attivare la modalità notte, disattivando le notifiche e il display always-on per ridurre al minimo le interruzioni e risparmiare batteria. Inoltre, una nuova modalità di risparmio energetico estende l’autonomia fino a 36 ore senza compromettere il monitoraggio della salute e delle attività fisiche. Il modello da 45mm dispone di una batteria del 35% più grande, mentre il modello da 41mm si ricarica il 20% più velocemente.

Strumenti per la Salute e il Benessere

Pixel Watch 3 introduce nuove funzionalità per il monitoraggio dell’attività fisica e del recupero. Il nuovo algoritmo Daily Readiness valuta lo stato di recupero del corpo, mentre Cardio Load monitora l’intensità dell’allenamento nel tempo. Target Load fornisce un obiettivo personalizzato per l’allenamento, aiutando a bilanciare l’attività fisica e il recupero. Questi dati sono facilmente accessibili attraverso il nuovo Fitbit Morning Brief, che offre un riassunto giornaliero con informazioni su sonno, readiness, carico cardio e obiettivi di esercizio, oltre a mostrare le condizioni meteo e avvisi sui parametri fuori norma come HRV, SpO2 o temperatura cutanea.

Innovazioni per la Corsa

Pixel Watch 3 offre strumenti avanzati per i corridori, inclusa la possibilità di creare allenamenti personalizzati con il nuovo Workout Builder. Questo consente di impostare obiettivi per distanza, tempo, ritmo o zona di frequenza cardiaca, con feedback aptico e audio in tempo reale durante la corsa. Dopo l’allenamento, il dispositivo analizza la forma di corsa utilizzando sensori di movimento avanzati e machine learning, offrendo una panoramica completa di cadenza, lunghezza e altezza dei passi, e tempo di contatto con il suolo.

Rilevamento della Perdita di Polso

Pixel Watch 3 introduce una funzione innovativa: il rilevamento della perdita di polso. Questa funzione, in caso di arresto cardiaco improvviso, può chiamare automaticamente i servizi di emergenza e fornire la posizione e un messaggio automatizzato con informazioni critiche. Questa funzionalità sarà disponibile in alcuni paesi europei a partire da settembre, con l’intenzione di estenderla ad altre nazioni in collaborazione con le autorità di regolamentazione.

Integrazione con l’Ecosistema Google

Pixel Watch 3 offre un’integrazione più profonda con l’ecosistema Google e Pixel. Il dispositivo può essere utilizzato come telecomando per Google TV, per controllare la telecamera di casa tramite Google Home App, o per prendere appunti vocali con l’app Pixel Recorder. Inoltre, grazie a un chip Ultra-Wideband, il dispositivo può sbloccare il telefono Pixel o l’auto, con il supporto iniziale per BMW e MINI.

Opzioni di Colore e Prezzi

Pixel Watch 3 da 41mm è disponibile nelle varianti Matte Obsidian, Porcelain con finitura Silver, e Hazel con Champagne Gold. Il modello da 45mm include le opzioni Obsidian e Porcelain, oltre a una nuova cassa in alluminio Hazel con cinturino abbinato. Pixel Watch 3, disponibile dal 10 settembre sia in versione Wi-Fi (41mm a partire da €399 e 45mm a partire da €499) e versione LTE (41mm a partire da €499 e 45mm a partire da €549).

