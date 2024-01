Recensione Google Pixel Watch 2, sempre bello, ora più completo

Ora, finalmente, con la sua seconda versione, Google Pixel Watch 2 viene commercializzato anche in Italia ed è una proposta molto interessante per tutti gli appassionati Android , che potranno sfruttare la perfetta integrazione tra lo smartwatch e lo smartphone, con l'aggiunta dei servizi avanzati di Fitbit nell'area del benessere.

Per anni, il Google Pixel Watch è stata una specie di chimera: se ne parlava, in attesa di una presentazione che non arrivava mai. Finalmente, lo scorso anno Google ha presentato al mondo il suo smartwatch, che però inizialmente non è stato ufficialmente venduto in Italia.

Struttura e design VOTO: 8

Sveleremo subito le nostre carte: amiamo il design di Google Pixel Watch 2 in modo viscerale. Ma questo valeva anche per la prima versione, dato che l'aspetto praticamente non è cambiato. Ad un primo colpo d'occhio, i due dispositivi risultano assolutamente identici, quasi impossibile riuscire a distinguere la prima edizione di Pixel Watch dalla seconda.

Google ha fatto un lavoro egregio, nascondendo in modo magistrale alcuni punti deboli del suo prodotto: quadrante e scocca si fondono perfettamente, con un taglio estremamente elegante, mentre l'abilità nel disegnare i quadranti ha nascosto uno dei dettagli meno pregiati di questo smartwatch. Le cornici, infatti, sono grandissime, rispetto a molti dei dispositivi che si trovano sul mercato.

La cassa in alluminio ha tre diverse colorazioni, il nero, l'argento e l'oro, che cambiano drasticamente impatto a seconda del cinturino che viene usato: molto bella, dal nostro punto di vista, la colorazione argento con cinturino celeste, che si accompagna ad una delle cover disponibili per Pixel 8 Pro e Pixel 8.

Sulla scocca di Pixel Watch 2 ci sono due pulsanti: uno agganciato alla corona digitale, l'altro per l'accesso diretto alle funzioni più recenti utilizzate.

Sotto la scocca, come è normale che sia, ci sono i sensori che possono essere usati per rilevare battito cardiaco, ossigenazione del sangue, l'ECG, per la temperatura e per la "conduttanza cutanea". Per completare il parco sensori, ci sono altimetro, bussola, GPS, giroscopio, magnetometro, sensore per la luce ambientale, accelerometro a tre assi.

Insomma, un vero e proprio trionfo di sensori per ogni tipo di funzionalità possibile, a partire dalla misurazione dei parametri biometrici e, ovviamente, per il tracciamento delle attività sportive.

Il peso di Google Pixel Watch 2 è di 31 grammi, mentre la cassa ha una diametro di 41 mm e uno spessore di 12.3 mm. Vale la pena sottolineare che la struttura è in alluminio al 100% riciclato.

Forse il difetto principale di Pixel Watch 2 è proprio quello di avere una sola misura: i 41 mm su un polso maschile di dimensione generosa si perde un po': probabilmente è una scelta per dare un tono elegante e discreto a questo smartwatch, ma in alcuni casi la dimensione ridotta si paga per la leggibilità limitata di alcune informazioni.

La connettività di Pixel Watch 2 è basata sul bluetooth 5.0 e il wifi a 2.4 ghz. Ci ha un po' sorpreso che non ci sia la piena compatibilità con gli standard più recenti del wifi, ma tutto sommato questo non rappresenta un ostacolo nell'uso quotidiano.

Non serve sottolinearlo, ma ovviamente Pixel Watch contiene un trasmettitore NFC per le micro-transazioni, i pagamenti dall'orologio.

Il display è un gorilla glass 5, con tecnologia AMOLED e una densità di 320 pixel per pollice e una luminosità che può arrivare fino a 1000 nits.

Ci sono microfono e altoparlante integrati, per cui è possibile rispondere al telefono direttamente dall'orologio, oltre che interagire con l'assistente di Google.

Bisogna anche ricordare la certificazione IP68, per un uso fino a 5 Atmosfere, ma non c'è certificazione militare e va anche segnalato che il vetro non è zaffiro, per cui è passibile a graffi.