PlayStation 5, il prezzo potrebbe essere inferiore alle aspettative

2 Gennaio 2020 - Inizia il 2020 e aumentano le indiscrezioni e rumor sulla PlayStation 5, la nuova console Sony che dovrebbe debuttare sul mercato entro la fine dell’anno, durante le festività natalizie. L’azienda giapponese ancora non ha fissato una data per la presentazione, anche se per molti avverrà durante il CES 2020 di Las Vegas il 7 gennaio.

Uno dei dubbi maggiori sulla PlayStation 5 è il prezzo. In questi mesi sono molti i report che si avventurano nell’immaginare ipotetici prezzi e costi della console. Ma molto dipende dalle caratteristiche tecniche e dalle componenti che Sony ha deciso di inserire all’interno del dispositivo: maggiore sarà la potenza, maggiore sarà il prezzo. Secondo le ultime voci raccolte dai ragazzi di TweakTown, la PlayStation 5 dovrebbe essere lanciata a circa 400 euro, ben 100 euro in meno rispetto alla Xbox Series X, la nuova console di Microsoft attesa per lo stesso periodo sul mercato. Il minor costo è una diretta conseguenza della minor potenza espressa della PS5.

Quanto costerà la PS5

La domanda che molti appassionati si pongono è “Quanto costerà la PlayStation 5?“. Una risposta ufficiale ancora non c’è, ma la console potrebbe essere lanciata sul mercato a un prezzo inferiore ai 400 euro. Un prezzo tutto sommato accettabile per un dispositivo che si preannuncia essere molto potente.

A bordo della PS5 dovrebbe essere presente una CPU Zen 2 sa 12 core a 3,5GHz, 16GB di RAM e una scheda video Navi con 36 unità computazionali. Il tutto assisto da un SSD super veloce che assicurerà prestazionali elevatissime. La potenza erogata dalla PS5 dovrebbe essere pari a 9,6 TeraFLOPS, leggermente inferiore rispetto alla Xbox Series X (12 TeraFLOPS). Motivo per il quale la console Microsoft dovrebbe costare circa 100 euro in più.

Quando uscirà la PlayStation 5

La PlayStation 5 è attesa sul mercato per le festività natalizie 2020. Una data precisa per l’uscita ancora non c’è, ma è molto probabile che la console verrà lanciata prima del Black Friday (27 novembre 2020), in modo da sfruttare il periodo di compere pre-natalizie.