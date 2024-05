PS5 Slim, il prezzo crolla al minimo storico: sconto mai visto prima

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La PlayStation 5 Slim Digital Edition è in promo con uno sconto mai visto e diventa un affare per tutti: ecco quanto costa e le caratteristiche.

Fonte foto: Wachiwit/iStock

L’occasione è quelle da non farsi scappare, un po’ perché stiamo parlando di un’offerta al minimo storico e al miglior prezzo web (tenendo in considerazione anche i vantaggi promessi da Amazon) un po’ perché si tratta di uno dei dispositivi tech che negli ultimi anni è stato il più desiderato e ricercato. Stiamo parlando della PlayStation 5, la console Sony che per diverso tempo è stata introvabile, ma che ora è finalmente disponibile in grandi quantità. In questo articolo parleremo più precisamente della PS5 Slim Digital Edition. Si tratta del nuovo modello da poco lanciato sul mercato che rispetto a quello "originale" ha dimensioni più contenute, ma la stessa potenza. La Digital Edition è la versione senza di unità disco, ma con un SSD da ben 1 terabyte che ti permette di salvare e installare tutti i tuoi giochi preferiti.

Grazie alla promo lampo su Amazon, il prezzo della PS5 Slim Digital scende al prezzo più basso di sempre. Si tratta di un’occasione veramente speciale per un prodotto che difficilmente trovi scontato. Oltre a tutto questo c’è anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce. Non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

PS5 Slim

PlayStation 5 Slim Digital Edition: prezzo, sconto e offerta

Il prezzo della PS5 Slim Digital Edition scende al punto più basso di sempre: oggi la paghi 391,99 euro. Lo sconto è di circa 60 euro rispetto a quello di listino: può sembrare un risparmio di poco valore, ma stiamo parlando di un dispositivo super richiesto e che difficilmente trovi in promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 78,40 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni del sito di e-commerce.

PS5 Slim

PS5 Slim Digital Edition: le caratteristiche

Parliamo di una console che supporta il refresh rate fino a 120 fps, anche con smart tv con pannello con risoluzione 4K. Compatibilità anche con la tecnologia HDR che offre una gamma di colori incredibilmente intensa e realistica. Anche l’audio è estremamente curato, con la tecnologia audio 3D Tempest che permette di ascoltare nel dettaglio tutti gli effetti sonori e i dialoghi, per un sound avvolgente, realistico e coinvolgente. Memoria sconfinata: fino a 1 terabyte contenuti nel SSD integrato.

Esclusivo feedback aptico del controller wireless DualSense™ per sentire tutti immergersi completamente nei videogame. E cosa dire dei grilletti adattivi coinvolgenti, con diversi livelli di resistenza dinamica: simulano l’impatto fisico delle attività di gioco, così ti sembrerà di giocare in prima persona. La PS5 ti consente anche di giocare ai giochi della precedente Sony Play Station, per un’esperienza di retro-gaming incredibile.

PS5 Slim