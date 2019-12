Breve focus su PlayStation Plus il servizio in abbonamento, che permette agli appassionati di sfruttare alcune opzioni extra e funzionalità aggiuntive della più nota console della Sony. Per capire PlayStation Plus cos’è, iniziamo elencando quali sono gli accessori che la rendono un upgrade appetibile per i fans dei videogiochi e non solo:

possibilità di giocare in multiplayer online con la maggior parte dei titoli, per sfidare in rete gli altri giocatori sui tuoi giochi preferiti;

sconti riservati su diverse tipologie di prodotti da sfruttare nel PlayStation Store e offerte di vari giochi gratuiti al mese; nonché anteprime in esclusiva dei nuovi giochi di prossimo rilascio in versione completa di prova o in demo;

funzione multi dispositivo così da poter utilizzare PS Plus su PS4, PS3, PSVita etc. semplicemente loggandosi con l'account col quale si è sottoscritto l'abbonamento PlayStation;

aggiornamenti automatici, in modalità riposo, per ottimizzare funzionalità e sicurezza;

10 GB di spazio per l'archiviazione online dei dati.

PlayStation Plus: costo dell’abbonamento

PlayStation Plus è quindi un servizio in abbonamento disponibile a pagamento per tutti gli utenti di PlayStation Network. Le modalità di sottoscrizione sono diverse – mensile, trimestrale, annuale – così come i relativi prezzi. Per conoscere il costo dell’abbonamento a PlayStation Plus visita il sito web ufficiale. Per quanto riguarda invece la procedura di acquisto ecco cosa è necessario:

devi avere un account regolarmente registrato a PlayStation Network e collegato ad un metodo di pagamento valido, come per esempio carta di credito, o conto PayPal;

puoi procedere alla transazione di acquisto su PlayStation Store accedendovi dal tuo sistema PS4, oppure dal Web; o ancora recandoti presso un punto vendita con un codice promozionale (carta regalo PlayStation Plus).

PlayStation Plus abbonamento: scopri se conviene

Fatta chiarezza su cos’è, su quali sono gli extra disponibili e su quanto costa PlayStation Plus, la domanda finale è se conviene oppure no. Se hai un amico, o un conoscente, che è già abbonato al servizio puoi intanto testare una delle opzioni riservate ai possessori di PS Plus: quella di poter creare su un’altra PS4 un nuovo account per il gioco online. Nota Bene: non sarà consentito comunque agli altri utenti di utilizzare l’accesso a PlayStation Plus per la funzione multigiocatore online, perché questa opzione è riservata al solo dispositivo principale e a quelli ad esso collegati. Per approfondire quali sono le caratteristiche dell’abbonamento, possono essere utili le recensioni online che aggiornano gli appassionati sui cambiamenti apportati al sistema, sulle migliorie e sui difetti, sui giochi disponibili etc.

Ma il metodo più efficace per capire se un prodotto è proprio quello che cerchiamo, è sicuramente quello di provarlo e PS Plus non fa eccezione. Ti consigliamo quindi, se sei intenzionato all’acquisto e non hai mai sottoscritto l’abbonamento, di provare PlayStation Plus con la prova gratuita di 14 giorni disponibile per i potenziali nuovi clienti.

PlayStation Plus: come funziona la prova gratuita

Se decidi di attivare la prova gratuita di due settimane di PlayStation Plus, leggi attentamente quello che è importante sapere per non farsi trovare impreparati sull’uso e le condizioni della fase test:

dovrai fornire i dati della carta di credito per il pagamento ;

; il sistema attiverà automaticamente l’opzione “Aggiungi automaticamente fondi al portafoglio”. Vuol dire che se nel portafoglio associato a PS Plus non ci saranno sufficienti fondi per il costo / rinnovo dell’abbonamento, verrà usato il metodo di pagamento – qualora sia stato indicato – associato all’account principale. Per disattivare questa opzione automatica , ma anche per eliminare i dati di pagamento, procedi come indicato: [Impostazioni account] > [Portafoglio] > [Impostazioni del portafoglio]. In questo modo non saranno autorizzati addebiti per la ricarica del portafoglio, né effettuati pagamenti almeno che tu non decida di procedere all’acquisto dell’abbonamento conclusa la prova.

Se invece pensi che PlayStation Plus non faccia per te, ricordati di annullare l’abbonamento entro i termine del periodo gratuito, altrimenti sarà automaticamente addebitato il costo di un abbonamento mensile. Anche in questo caso nessun problema. Ti basterà agire entro le 24 ore precedenti, seguendo le istruzioni su come annullare il rinnovo automatico