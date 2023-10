PlayStation 5, il bundle con FC24 a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Fonte foto: iStock

Un’accoppiata vincente. Un grande classico del mondo videoludico quest’anno disponibile in una veste completamente nuova. Dopo una lunga attesa è finalmente disponibile il bundle PlayStation 5 + EA Sports UC24, il titolo che ha preso il posto di Fifa 23 dopo l’interruzione della collaborazione tra la federazione calcistica mondiale con Sony.

Un pacchetto tra i più attesi dell’anno, con il quale continuare a sfidare i tuoi amici con la tua squadra del cuore e accedere a un catalogo di titoli videoludici ampissimo e in continua evoluzione. Se poi stavate aspettando il momento giusto per comprare la PlayStation 5, allora è il caso di affrettarsi. Grazie allo sconto top garantito da Amazon, potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino del bundle.

PlayStation 5 standard edition + EA Sports UC24

Bundle PS 5 + EA Sport FC24: caratteristiche e funzionalità

Sulla PlayStation 5 c’è ormai ben poco da dire. La console videogame di Sony, la più potente della sua generazione, è disponibile sul mercato ormai da qualche anno (anche se fino a non troppi mesi fa era quasi impossibile da trovare nei negozi e negli e-commerce) e probabilmente nessuna casa sviluppatrice è ancora riuscita a sfruttare al meglio le sue caratteristiche tecniche. Dotata di un processore e un acceleratore grafico particolarmente potenti, la PS 5 garantisce un livello di realismo mai visto prima nel mondo dei videogame. Una console unica nel suo genere, capace di soddisfare le pretese dei gamer più esigenti.

Discorso analogo per il simulatore calcistico della casa videoludica statunitense. Rispetto all’ultimo Fifa 23 non ci sono novità eclatanti, ma piccole migliorie che rendono l’esperienza di gioco ancora più realistica che in passato. Le novità più importanti introdotte in FC24 riguardano la carriera allenatore e la carriera giocatore, con modalità di interazione tutte nuove. Sul fronte della modalità di gioco Ultimate Team, invece, la novità più interessante è legata alla possibilità di creare squadre miste, composte sia da giocatori sia da giocatrici.

Il bundle contiene la PlayStation 5 Standard Edition, il Controller wireless DualSense e il codice promozionale per scaricare il gioco dallo store online di Sony.

PlayStation 5 e FC24 a prezzo incredibile: vanno comprati subito

Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Il bundle PS5 + FC24 è infatti disponibile su Amazon a un prezzo bassissimo (inferiore a quello dell’acquisto della sola console). Grazie allo sconto del 20% potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino: acquistandoli oggi, la console di Sony e il titolo di EA Sports costano solamente 499,00 euro.

