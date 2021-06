Questo potente smartphone ora costa meno di 300 euro

La fascia media del mercato degli smartphone è sempre più competitiva, è quella dove ormai i produttori si giocano tutto sul filo del singolo euro mettendo a punto dispositivi con un rapporto prezzo/caratteristiche sempre più interessante. Il risultato è chiaro: ormai gli smartphone di fascia media, quelli con un prezzo di 300-500 euro, hanno potenza persino eccessiva per l’utente medio.

Grazie anche alle sinergie dei grandi gruppi industriali, come il gruppo Xiaomi che conta al suo interno, oltre alla stessa Xiaomi, anche Redmi, Poco Phone e il sub brand Black Shark. Tre marchi che, messi insieme, vendono milioni e milioni di smartphone ogni anno e ciò permette al gruppo di praticare prezzi estremamente aggressivi nella fascia media. Una delle proposte 2021 più interessanti del gruppo Xiaomi, in questa fascia, è il Poco F3 disponibile sui mercati internazionali da gennaio. Si tratta di un dispositivo con il quale è possibile persino fare gaming ad un buon livello, che ha una scheda tecnica di ottimo livello e un solo vero, ma più che accettabile, compromesso nel comparto fotografico. Se state cercando uno smartphone potente (e che resterà potente ancora a lungo), ma economico, sappiate che Poco F3 al momento è in offerta Amazon con uno sconto di ben 50 euro.

Poco F3: caratteristiche tecniche

Poco F3 è uno smartphone 5G dual SIM da 6,67 pollici basato su piattaforma Qualcomm Snapdragon 870, cioè l’evoluzione dello Snapdragon 865/865+ che equipaggiava l’anno scorso i telefoni top di gamma da oltre 1.000 euro.

La memoria RAM è da 6 o 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione è da 128 o 256 GB e in tecnologia UFS 3.1, la più veloce disponibile oggi. Ciò vuol dire che le app si caricano in un baleno e che i dati vengono letti e scritti in modo estremamente veloce, aumentando di molto la fluidità d’uso del device.

Lo schermo è di tipo AMOLED, con refresh rate di addirittura 120 Hz e protetto da un Gorilla Glass 5. La batteria è da 4.520 mAh e si ricarica a 33 Watt, quindi molto velocemente, con il caricatore incluso in confezione.

Il comparto fotografico posteriore è l’unico compromesso fatto da Poco per tenere basso il prezzo: 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp, fa foto di qualità molto buona di giorno ma con poca luce non eccelle. Il video, invece, è limitato a 4K e 30 fps. Se limitato si può dire.

Chi ha già comprato questo smartphone molto spesso lo definisce così: un “semi-top“.

Poco F3: l’offerta

Il prezzo base ufficiale di Poco F3 in verisone 6/128 GB è di 349 euro. E si tratta di un ottimo prezzo, per le caratteristiche già descritte. Attualmente, però, è in offerta su Amazon a 299 euro, con un taglio di 50 euro secchi sul prezzo.

Cioè il 14% di sconto, che sembra poco ma non lo è affatto: a 299 euro Poco F3 è decisamente uno smartphone da comprare subito.

Xiaomi Poco F3 5G – Memoria 6/128 GB, Dual Sim, Night Black