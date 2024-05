Poco F6 e F6 Pro stanno arrivando: cosa sappiamo

Con un post ufficiale su X, Poco ha annunciato l’evento di presentazione dei nuovi Poco F6 e Poco F6 Pro, previsto per il prossimo 23 maggio (alle 13, ore italiane). Due device attesissimi che, stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere il rebrand in versione global rispettivamente del Redmi Turbo 3 e del Redmi K70.

Chiaramente, non ci sono ancora informazioni ufficiali ma se l’indiscrezione sul rebrand si rivelasse fondata, la scheda tecnica di questi smartphone sarebbe già nota e confermerebbe l’arrivo sul mercato di due prodotti molto interessanti.

Get ready to witness the lastest POCO F6 series!

📅Mark your calendars! We're excited to invite you to our most anticipated event of the year!

🌟Catch up on May 23, 15:00 (GMT+4) , Dubai, for the global launch event to discover more.#POCOF6Series #POCOF6Pro #POCOF6… pic.twitter.com/iG62KhKATN

— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2024