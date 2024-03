Fonte foto: POCO

Novità in arrivo per la gamma POCO. In India, infatti, è stato appena svelato il nuovo POCO X6 Neo, smartphone di fascia medio-bassa che andrà a ritagliarsi uno spazio importante nell’offerta del brand per il mercato locale ma che potrebbe diventare la base di partenza anche di un nuovo modello POCO per il mercato europeo. Il nuovo smartphone di POCO, in realtà, è di fatto un rebranding in quanto è molto simile al Redmi Note 13R Pro, svelato da Xiaomi, azienda che controlla entrambi i brand, lo scorso mese di novembre in Cina, ed anche al Redmi Note 13 5G, disponibile in Europa da poche settimane.

POCO X6 Neo: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo POCO X6 Neo si basa sul SoC MediaTek Dimensity 6080, realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU octa-core con 2 core Cortex A76 da 2,4 GHz e 6 core Cortex A55 da 2 GHz. Il chip è affiancato da varie combinazioni di RAM e storage. Per il mercato indiano ci sarà una versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage e una da 12 GB di RAM e 256 GB di storage (con la possibilità di aggiungere fino a 12 GB di RAM virtuale sfruttandolo storage libero).

Da notare che la memoria di archiviazione è UFS 2.2, una soluzione utilizzata oggi prevalentemente nella fascia bassa. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone di POCO ha un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. L’azienda dichiara una luminosità di picco di 1000 nit. Il pannello è protetto dal vetro Gorilla Glass 5. Il sensore di impronte è posizionato lateralmente e non sotto al display.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel, con apertura f/1.8, e sensore secondario da 2 Megapixel per la rilevazione della profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone ha il jack audio da 3,5 mm ed è Dual SIM. C’è anche la certificazione IP54. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI. Non c’è ancora Android 14 con il nuovo HyperOS. Le dimensioni sono pari a 161.1 x 75 x 7.7 mm, con un peso di 175 grammi. Ci sono tre colorazioni per la scocca: Astral Black, Horizon Blue e Martian Orange.

POCO X6 Neo: prezzo e disponibilità

Il nuovo POCO X6 Neo entra subito in fase di commercializzazione in India, con prezzi a partire da 15.999 rupie che, al cambio attuale, sono pari a circa 176 euro. Il prezzo si riferisce alla versione 8/128 GB. C’è anche la versione 12/256 GB che, invece, costa 17.999 rupie, pari a circa 198 euro. I prezzi, come da tradizione POCO, sono scontati rispetto al listino in occasione del lancio del nuovo modello.