Poco F4 e Poco X4 GT ufficiali: non sono "originali"

La presentazione ufficiale dei due nuovi smartphone Poco F4 e Poco X4 GT ha chiarito finalmente tutti i dubbi che da giorni erano al centro di tante discussioni tra esperti. Come ampiamente ipotizzato dai leaker, questi due telefoni sono dei rebrand del Redmi K40s e del Redmi Note 11T Pro e non due smartphone nuovi di zecca: l’unica differenza è nella fotocamera principale, da 64 MP e non da 48 MP.

Come i due telefoni dai quali derivano, anche Poco F4 e Poco X4 GT hanno delle schede tecniche che ruotano intorno a quattro assi: ottimo processore di fascia media, ampie memorie, buon comparto fotografico e batteria con ricarica rapida. In effetti, i due telefoni centrano pienamente le caratteristiche ricercate dalla maggior parte degli utenti che si rivolgono alla fascia media, dove cercano un prezzo giusto per un buon hardware ma non vogliono spendere cifre da capogiro per un top di gamma. I due telefoni arriveranno sul mercato globale in due scaglioni: il Poco F4 dal 27 giugno e il Poco X4 GT dal prossimo 4 luglio.

Poco F4: caratteristiche e prezzo

Poco F4 è in realtà Redmi K40S: il processore a bordo è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 870 5G (lanciato un paio di anni fa ma ancora attuale e performante) abbinato a diversi tagli di memoria: 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB e un inedito 12/256 GB.

Il display AMOLED da 6,67 pollici ha una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, 1.300 nit di luminosità massima e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Il comparto fotocamere sul retro del telefono è formato da un sensore principale Omnivision da 64 MP con OIS (f/1,8), seguito da un sensore ultra wide da 8 MP (f/2,2) e l’immancabile sensore Macro da 2 MP. La fotocamera anteriore non stupisce ma resta comunque più che sufficiente: è un sensore da 20 MP.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W che, dichiara il produttore, è in grado di ricaricare al 100% la batteria in 38 minuti. Il Poco F4 sarà in preordine dal 27 giugno al 1 luglio con 50 euro di sconto su un prezzo di listino di 399 euro che scontato diventa 349 euro.

Poco X4 GT: caratteristiche e prezzo

Il Poco X4 GT è in realtà il Redmi Note 11T Pro e differisce dal Poco F4 per la tipologia di display, processore e taglio di memorie, mentre resta invariato il comparto fotocamere. Nell’insieme, chip a parte, è un telefono di un livello leggermente inferiore ma sempre molto conveniente.

Il processore a bordo è il MediaTek Dimensity 8100 abbinato a due tagli di memorie: 8/128 GB e 8/256 GB. Il display da 6,6 pollici è un LCD IPS con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e 600 nit di luminosità di picco.

Sul retro resta invariato il comparto fotocamere: 64 MP + 8 MP + 2 MP mentre la camera frontale ha un sensore da 16 MP. La batteria è più capiente da 5.080 mAh con ricarica rapida da 67 W, ricaricabile in 46 minuti al 100%.

Il Poco X4 GT sarà in vendita da 4 luglio con un periodo in offerta (sconto di 80 euro) che va da 4 al 9 luglio. Il prezzo di listino è di 379,99 euro ma scontato di 80 euro viene venduto a 299,99 euro.