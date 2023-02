Poco F4 GT 5G, il top di gamma su Amazon costa quanto un medio

Oramai è noto: i telefoni top di gamma più recenti hanno prezzi molto elevati e in molti casi è possibile pagarli ben oltre 1.000 euro. Poi ci sono le eccezioni, come i telefoni di fascia alta di Poco, brand del gruppo Xiaomi focalizzato sul pubblico più giovane che ormai è famoso per i suoi ottimi smartphone top di gamma dai prezzi particolarmente concorrenziali. E questo è il caso del Poco F4 GT 5G, uno tra i top di gamma del 2022 (è arrivato in Italia lo scorso maggio) che, grazie all’offerta in corso su Amazon, ha oggi un prezzo da smartphone di fascia media.

Poco F4 GT 5G – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

Poco F4 GT 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Poco F4 GT 5G è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il SoC top di gamma che ha caratterizzato tutti gli smartphone premium della prima metà del 2022. A questo ottimo chip Poco abbina 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display, di tipo AMOLED e con protezione Corning Gorilla Glass Victus, misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e un picco di luminosità di 800 nit. Il sensore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Il comparto fotografico posteriore, particolarmente equilibrato, ha tre sensori: il principale è un Sony IMX686 da 64 MP, l’ultra-grandangolare è da 8MP e il sensore macro è da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie e per le videochiamate ha un sensore Sony IMX596 da 20 MP.

Il sistema audio è particolarmente equilibrato, grazie ai quattro speaker con certificazione Dolby Atmos. Tra le connessioni disponibili, oltre al 5G, ci sono il Bluetooth 5.2, il WiFi 6E e l’NFC. Quest’ultima connessione è apprezzatissima dal pubblico più giovane, ormai abituato a pagare tutto appoggiando lo smartphone sul POS.

Infine la batteria ha una capacità di 4.700 mAh e ha la ricarica HyperCharge da 120W che, secondo le specifiche del produttore, porta il telefono da 0 al 100% di ricarica in 17 minuti.

Poco F4 GT 5G: l’offerta Amazon

Poco F4 GT con 8 GB/128 GB di memoria ha un prezzo di listino di 599,90 euro e, per essere il prezzo di un top di gamma con ben pochi compromessi, è veramente buono. Ma con l’offerta in corso su Amazon è possibile portarlo a casa ad un prezzo persino migliore: 491,27 euro (-18%, -108,63 euro). A questa cifra, nel 2023, ci si prende a stento un buon telefono di fascia media.

