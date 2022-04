Poco F4 GT ufficiale: è il primo top veramente low cost

Il sogno di molti gamer è avere uno smartphone potente, un top di gamma, ma dal prezzo più basso possibile. Un sogno? No, perchè Poco sembra avere centrato l’obiettivo con il Poco F4 GT, telefono da gaming dalle prestazioni elevate, adatto a sessioni più impegnative, ma ad un costo contenuto e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In realtà il Poco F4 GT lo conosciamo già perché su altri mercati è presente sotto il nome di Redmi K50 Gaming Edition. Lo smartphone, top di gamma a tutti gli effetti, ha tutti i requisiti necessari per soddisfare i giocatori: processore dalle prestazioni elevate, schermo con ottima frequenza di aggiornamento, batteria potente e ricarica veloce. Il risparmio si è concretizzato nella scelta di un comparto fotocamere dignitoso ma non eccellente. Ma d’altronde chi gioca non ha voglia o tempo per impegnarsi nello scatto di foto o di fare video di alto livello. Grazie a questa strategia che il Poco F4 GT arriva in Italia con un prezzo da telefono di fascia media che andrebbe preso in considerazione anche da chi non è un patito di videogiochi.

Poco F4 GT: caratteristiche tecniche

Poco F4 GT è dotato del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il più potente attualmente in circolazione insieme al MediaTek Dimensity 9000. Le memorie sono calibrate sulle necessità del giocatore, quindi troviamo due versioni: 8/128 GB o 12/256 GB. La connettività presente è l’ultima disponibile ed è completa di tutto: 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E e NFC.

Il display da 6,67 pollici è OLED FHD+, con supporto all’HDR10+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 480Hz e luminosità massima di 930 nits. Dunque uno schermo medio alto, sicuramente adatto a chi gioca.

Il comparto fotocamere sul retro è formato da un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP, abbinato a un sensore ultrawide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera selfie è un sensore Sony IMX596 da 20 MP. Nell’insieme, offrono prestazioni più che dignitose, ma ovviamente non eccezionali come altri brand che hanno puntato maggiormente su questo comparto.

La batteria è da 4.700 mAh ma la ricarica è super rapida, grazie al caricatore GaN da 120 W incluso in confezione (ulteriore valore aggiunto). Infine, il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MIUI 13.

Poco F4 GT: Prezzo e disponibilità

Il telefono è disponibile in offerta pre-lancio e fino al 29 aprile a un prezzo decisamente competitivo: la versione 8/128 GB costa 499 Euro invece dei 599 euro di listino, quella da 12/256 GB (che fino a quando è in offerta vi consigliamo caldamente) costa 599 euro invece dei 699 euro di listino.

POCO F4 GT 5G – Versione 12/256 GB