Fonte foto: Poco

Poco è il celebre produttore cinese di smartphone nato come sub-brand di Xiaomi e che negli ultimi anni ha saputo conquistare i suoi utenti portando sul mercato device di qualità a prezzi accessibili.

Tra i prodotti più interessanti c’è il Poco F5, la proposta di fascia media del colosso della tecnologia, sviluppato per offrire ai consumatori un device potente e alla portata di tutti.

Grazie alle offerte Amazon il prezzo arriva a poco sopra ai 300 euro, un’offerta da non sottovalutare e che bisogna cogliere al volo.

Poco F5 – Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 – Versione 12/256 GB

Poco F5: scheda tecnica

Poco F5 ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da Poco è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 affiancato, per questa offerta da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Presente anche la Dynamic RAM Expansion, che consente all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dallo spazio di archiviazione interno.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri, l’USB-C 2.0, l’emettitore a infrarossi, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria HyperOS 1.

Infine troviamo anche la certificazione IP53, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Poco F5: le offerte su Amazon

Poco F5 è un dispositivo di fascia media ottimo per affiancare l’utente in qualsiasi tipo di attività, dall’utilizzo quotidiano tra social e navigazione sul web, fino ad arrivare alla produttività.

Parliamo di uno smartphone di buona fattura, in cui spicca certamente un processore potente e un buon quantitativo di RAM, che garantiscono una buona fluidità anche con le app più avide di risorse.

Buono anche il comparto fotografico che, soprattutto grazie al sensore principale, garantisce scatti più che buoni soprattutto in condizioni di luce ottimali. Ottima anche l’autonomia che, grazie alla batteria da 5.000 mAh, garantisce almeno una giornata di utilizzo, anche intenso.

Il prezzo di listino presso venditori di terze parti è di 360 euro, ma grazie alle offerte Amazon, si può portare a casa questo smartphone a 319 euro (-11%, -41 euro) uno sconto che permette di risparmiare qualcosa e portare a casa uno smartphone di cui difficilmente ci si pente.

