Acquistare un device di fascia medio-alta, può essere un’impresa complicata, soprattutto perché i prezzi potrebbero avvicinarsi pericolosamente a quelli di un top di gamma. Per questo gli utenti, sempre più spesso, si affidano ai "sub-brand" delle aziende famose, come Poco, ad esempio, compagnia nata sotto l’ala di Xiaomi, che negli ultimi anni ha saputo farsi apprezzare per un ottimo rapporto qualità prezzo.

Ad esempio con prodotti come Poco F5, un dispositivo arrivato in commercio solo da qualche mese e che già oggi, grazie alle offerte Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero interessante.

Poco F5: scheda tecnica

Poco F5 ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz. Il vetro è un robusto Corning Gorilla Glass 5, un’ottima soluzione per evitare graffi e rotture accidentali.

Il processore un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1,79) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,45).

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri, l’USB-C 2.0, un emettitore infrarosso (per utilizzare il dispositivo come telecomando per la TV) e tutte le tecnologie di localizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC. Presente anche un chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 67 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14 for Poco.

Infine troviamo anche la certificazione IP53, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Poco F5: la Festa delle offerte Prime

Poco F5 è uno smartphone di fascia medio-alta capace di grandi prestazioni e pronto ad aiutare l’utente sia nelle incombenze quotidiane che per tutte quelle operazioni più "avanzate", che richiedono un comparto hardware più performante.

Tra le particolarità di questo device troviamo sicuramente l’ottimo processore di Qualcomm che, grazie anche ai 12 GB di RAM di questa versione, rende il telefono potente e scattante anche in caso di applicazioni più "impegnative".

Buona anche l’autonomia che per merito della batteria da 5.000 mAh consente agli utenti di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche in caso di utilizzo intenso.

Il prezzo di listino del Poco F5 è di 449,99 euro, ma grazie agli sconti per la Festa delle offerte Prime, si può portare a casa questo smartphone a 389,99 euro (-13%, -60 euro) uno sconto molto interessante che permette agli utenti di risparmiare qualcosa e di acquistare comunque un dispositivo dalle grandi potenzialità.

