Poco F5 Pro, a un prezzo così è un vero affare

Tra i produttori di smartphone più apprezzati in assoluto c’è Poco, la divisione low-cost di Xiaomi che già da diversi anni ha saputo trovare una propria identità, iniziando a puntare sul mercato dei dispositivi di livello superiore, con ottime schede tecniche e prezzi imbattibili.

Uno dei telefoni più interessanti dell’azienda cinese è sicuramente il Poco F5 Pro, un device di fascia medio alta, pronto a soddisfare anche i bisogni degli utenti più esigenti garantendo potenza e affidabilità. Per le prossime ore è in super offerta su Amazon.

Poco F5 Pro: scheda tecnica

Poco F5 Pro ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione WQHD+ (1.440×3.200 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un un robusto Corning Gorilla Glass 5, una soluzione molto efficace per tenerlo al sicuro da graffi, rotture e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano, in questa specifica offerta, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente anche la funzione RAM Dynamic Expansion che consente all’utente di ottenere altra preziosa RAM attingendo dalla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1,79) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,45).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, un emettitore infrarosso per usare lo smartphone come telecomando e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos e Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità da 5.160 mAh con ricarica via cavo a 67 W e ricarica wireless a 30 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14 for Poco.

Infine Poco F5 Pro è certificato IP53, ed è dunque resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Poco F5 Pro: l’offerta su Amazon

Poco F5 Pro è uno smartphone di fascia alta, con una scheda tecnica molto interessante che non ha nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati e può affiancare l’utente in tutte quelle operazioni quotidiane, incluse quelle che richiedono una maggior potenza.

Tra le particolarità di questo smartphone, spicca sicuramente il processore di Qualcomm che, pur non essendo il più recente sul mercato, riesce comunque a garantire ottime prestazioni, grazie anche ai 12 GB di RAM in dotazione.

Più che interessante anche l’autonomia che consente agli utenti di arrivare fino a fine giornata senza alcun problema e, con un utilizzo moderato, di arrivare anche a due giorni pieni.

Il prezzo di listino del Poco F5 Pro è di 614,62 euro, ma grazie all’offerta Amazon, si scende fino a 517 euro (-16%, -97,62 euro) lo sconto ideale per portare a casa uno smartphone dalle grandi potenzialità a un prezzo davvero irresistibile.

