Poco F6 e Poco F6 Pro ufficiali in Italia: scheda tecnica e prezzi

Poco ha presentato ufficialmente i nuovissimi Poco F6 e Poco F6 Pro (in foto), due smartphone di fascia alta già disponibili anche nel nostro paese che, come confermato dalle precedenti indiscrezioni, sono i rebrand (con qualche leggerissima modifica nei tagli di memoria) rispettivamente di Redmi Turbo 3 e di Redmi K70.

Protagonisti assoluti i due processori Qualcomm all’interno di questi device (soprattutto il Snapdragon 8s Gen 3) e un buon comparto tecnico che va a confermare Poco (e di conseguenza Xiaomi) come uno dei produttori di smartphone più interessanti attualmente sul mercato, in grado di offrire prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo PocoF6 ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1.5 K (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.4, l’emettitore a infrarossi, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 90 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS. Infine il telefono è certificato IP64 ed è, dunque, in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Poco F6 può già essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese, dove è disponibile in tre colorazioni: Black, Green, e Titanium. Il prezzo suggerito è di

Entrambe le versioni sono già disponibili su Amazon.

Poco F6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 8/256 GB

Poco F6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 12/512 GB

Poco F6 Pro, invece, un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione WQHD+ (3.200×1.440 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland eye-care certification.

Il processore stavolta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione, non espandibile.

Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore da utilizzare per le foto macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni diconnettività abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’emettitore a infrarossi, l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente.

La batteria è di nuovo da 5.000 mAh ma cresce la ricarica che arriva a 120 W.. Il sistemaoperativo è di nuovo Android 14 con interfaccia HyperOS.

Anche questo device ha la certificazione IP54 che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua da ogni direzione.

Poco F6 Pro è già disponibile sulle pagine ufficiali del colosso della tecnologia, dove può essere acquistato nelle classiche colorazioni Black e White. Il prezzo per il pubblico è di

Anche in questo caso due delle tre versioni sono su disponibili su Amazon.

Poco F6 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/256 GB

Poco F6 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/512 GB

