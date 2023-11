Fonte foto: Poco

Le offerte per il Black Friday di Amazon continuano a fare la gioia dei moltissimi utenti che, quotidianamente, esplorano il celebre e-commerce alla ricerca dello "smartphone perfetto".

Le possibilità sono davvero molte e tra i marchi più apprezzati troviamo sicuramente Poco, il sub-brand di Xiaomi che, da sempre, si è distinto per aver portato sul mercato device di buona qualità e con un rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile.

E tra le proposte più interessanti troviamo il Poco M5s che per i prossimi giorni può essere acquistato con uno sconto irripetibile, arrivando addirittura al minimo storico.

Poco M5s: scheda tecnica

Poco M5s ha uno schermo AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile a 90 Hz. Il vetro è un Corning Gorilla Glass 3, una soluzione più che efficiente per evitare graffi e danni accidentali.

Il processore scelto da Poco è un MediaTek Helio G95 a cui si affiancano, in questo caso, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione Memory Extension, che permette all’utente di ottenere altra RAM preziosa attingendo alla memoria di archiviazione interna del dispositivo (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (f/1,8) con autofocus veloce PDAF, uno per le foto macro da 2 MP (f/2,4) e un terzo sensore per la profondità di campo, sempre da 2 MP(f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (f/2,4).

Tra le connessioni a bordo del device non abbiamo, naturalmente, il 5G, dato che il processore di MediaTek non ha un modem compatibile con la rete veloce; l’utente, comunque, non avrà nulla da temere e potrà navigare con il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri, l’USB-C 2.0, l’emettitore a infrarossi e tutte le varie tecnologie di localizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS. Presente anche un chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 33 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14 for Poco.

Poco M5s: l’offerta su Amazon

Poco M5s è uno smartphone entry level, con un comparto tecnico semplice e piuttosto versatile che, senza esagerare, può aiutare l’utente in diversi modi, soprattutto nell’utilizzo quotidiano tra social, chat e navigazione sul web.

Il prezzo di listino del Poco M5s è di 198,33 euro, ma grazie agli sconti in occasione del Black Friday di Amazon, si può portare a casa questo smartphone a 119,99 euro (-39%, -78,34 euro) uno sconto da non sottovalutare, che rende questo device ancora più interessante.

