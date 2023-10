Redmi 10 crolla di prezzo: va comprato subito su Amazon

Fonte foto: Redmi

Quando si cerca uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo, la scelta non può che ricadere su alcuni brand specifici che, da sempre, sono sinonimo di device funzionali e davvero alla portata di tutti. Tra questi produttori c’è sicuramente Xiaomi con il suo sub-brand Redmi, che da diversi anni ha conquistato la fascia più bassa del mercato, diventando una vera e propria garanzia per tutti coloro che devono cambiare smartphone e non vogliono spendere un capitale.

Grazie alle offerte Amazon, poi, è possibile trovare sconti ancor più vantaggiosi, come quello per il Redmi 10 che per le prossime ore arriva sul celebre e-commerce a un prezzo davvero irripetibile.

Redmi 10 – Processore MediaTek Helio G88 – Versione 4/128 GB

Redmi 10: scheda tecnica

Redmi 10 ha un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 3, che lo tiene al sicuro da urti e graffi.

Il processore è un MediaTek Helio G88 a cui si affiancano, in questa offerta specifica, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 512 GB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Il processore a bordo di questo smartphone non ha il modem 5G, quindi gli utenti potranno navigare esclusivamente utilizzando la rete 4G. Tra le altre opzioni di connettività abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il trasmettitore infrarossi e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh, con ricarica cablata da 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Redmi 10: l’offerta su Amazon

Redmi 10 è uno smartphone entry level, pensato principalmente per social e navigazione sul web, e per chi ha bisogno di un device con una grande autonomia.

Grazie alla batteria da 5.000 mAh, infatti, e a un processore poco energivoro, si arriva tranquillamente a due giorni di utilizzo, senza esagerare con applicazioni e chiamate, naturalmente.

Di listino questo telefono costa 181,78 euro, nemmeno troppo elevato per un device del genere, ma, grazie all’ottima offerta Amazon si scende al minimo storico fino a 114 euro (-37%, -67,78 euro) e uno sconto del genere non si può trascurare.

