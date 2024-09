Uno smartphone che è davvero magia, Honor Magic V3

Honor Magic V3, come è facile intuire, ci è piaciuto molto, perché rappresenta una vera ventata di novità in un mercato che sembra un po' stantio. E' una versione migliorata e ottimizzata del già eccellente, Honor Magic V2 , che in questo momento è il vero affare del mercato, grazie al suo prezzo ribassato.

Design e specifiche tecniche VOTO: 9

Quando si parla di Honor Magic V3, il primo dettaglio che colpisce è quello delle sue dimensioni: 9.2 mm di spessore, sono più di 3 mm in meno rispetto a Galaxy Z Fold6, sembrano un'inezia, ma sono il 25% dello spessore, la differenza si vede e si percepisce, soprattutto quando si infila il telefono in tasca.

Se poi vogliamo approfondire il tema delle misurazioni, è rilevante il dettaglio del peso: 226 grammi, poco più di iPhone 15 Pro Max e poco meno di Galaxy S24 Ultra, che però non si piegano.

Come sempre, non è nostra intenzione annoiare con un sacco di specifiche tecniche, che si trovano comunque nell'articolo completo su Honor Magic V3, preferiamo raccontare del primo telefono pieghevole, che si usa come se non lo fosse, perché non c'è alcuna differenza quando lo si trasporta o lo si mette in tasca.

Ovviamente, Honor ha impacchettato anche le migliori tecnologie per i due display, entrambi LTPO OLED: quello esterno da 6.43" e quello interno da 7.92", con un form factor quando aperto che è quasi un quadrato. Questa scelta, fa sembrare il display meno vantaggioso, perché quando si consumano contenuti multimediali in formato 16:9 ci sono grandi barre nere sia sopra che sotto il contenuto. Ma è solo una sensazione, perché in realtà la dimensione è estremamente generosa.

A proposito di display: viene realizzato con una protezione proprietaria di Honor, 10 volte più resistente di quella del modello V2, con la promessa che sappia resistere anche alle chiavi, che spesso fanno molti danni quando si mette il telefono in tasca oppure in borsa.

Gli schermi sono luminosi, con un colore tarato alla perfezione, grazie alla soluzione che lo adatta all'ambiente in cui viene usato e si controlla anche grazie all'AI, che aiuta a correggere la difficoltà di lettura di chi soffre di miopia.

Ci sono tutte le tecnologie migliori, compreso il Wifi 7, il GPS a due bande e una struttura che offre una certificazione IPX8, la migliore per questo segmento di prodotti.