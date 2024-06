Il Poco M6 è ufficiale ed è già in vendita in Italia: ecco le caratteristiche tecniche dello smartphone e il prezzo di tutte le versioni

Fonte foto: POCO

Poco porta in Italia un nuovo smartphone: si tratta del Poco M6, modello che va ad arricchire la fascia bassa della gamma del brand di Xiaomi che, di recente, ha lanciato i ben più potenti Poco F6 e F6 Pro. Il nuovo Poco M6 è disponibile da subito, già con un’offerta lancio, con l’obiettivo di diventare uno dei modelli di riferimento della fascia bassa del mercato. Lo smartphone è molto simile al recente Redmi 13 4G, da poco disponibile anche in Europa, e va ad affiancarsi al Poco M6 Pro, già disponibile da qualche mese anche in Italia, all’interno della gamma del marchio di Xiaomi.

Poco M6: caratteristiche tecniche

Il nuovo Poco M6 è uno smartphone 4G dotato di un display IPS LCD da 6,79 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz. Il pannello ha una luminosità massima di 550 nit ed un foro per la fotocamera anteriore.

Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Helio G91 Ultra. Questo chip è realizzato con processo produttivo a 12 nm ed è dotato di una CPU octa-core con una CPU octa-core con 2 core Cortex A75 da 2 GHz e 6 core Cortex A55 da 1,8 GHz.

Il Poco M6 arriva sul mercato in due varianti. La prima è dotata di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage mentre la seconda ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Entrambe le versioni sono abbinate a una batteria da 5.030 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 33 W.

C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 108 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro, e per una fotocamera anteriore da 13 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS (per ora, non è noto il supporto software che l’azienda garantirà al suo smartphone; ci dovrebbe essere almeno un major update). POCO M6 è Dual SIM, ha un sensore di impronte digitali laterale e il jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono pari a 168,6 x 76,3 x 8,3 mm per un peso di 205 grammi. C’è la certificazione IP53. Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni (Black, Purple e Silver) con back cover in vetro.

Poco M6: prezzo e disponibilità

Il nuovo Poco M6 arriverà nei negozi italiani questa settimana, con prezzi pari a:

169 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage

per la versione con 189 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage

Entrambe le versioni dello smartphone, fino al prossimo 17 giugno, saranno acquistabili con 20 euro di sconto dagli store che aderiranno alla promo. Poco M6 sarà acquistabile anche su Amazon.

