POCO X3 NFC ufficiale: prezzo e caratteristiche

Un nuovo smartphone da gaming lowcost è appena arrivato sul mercato: è il POCO X3 NFC di Xiaomi che ha un ottimo rapporto tra caratteristiche tecniche e prezzo e adotta soluzioni specifiche per migliorare le prestazioni durante le sessioni di gioco. Durante il primo giorno di vendita, poi, avrà un prezzo imbattibile.

Xiaomi lo metterà in vendita, sia sul Mi Store che su Amazon, a partire dal 10 settembre. Per le prime 24 ore sarà disponibile ad un prezzo veramente basso per uno smartphone che gira intorno all’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 732G e che sulla nota piattaforma di benchmark online AnTuTu ha totalizzato 301 mila punti. Ma oltre alla potenza in questo device si fanno notare anche un ottimo schermo con elevata frequenza di refresh (anche questa caratteristica amata dai videogiocatori), un altrettanto buon reparto fotografico e, soprattutto, una batteria molto capiente e con ricarica rapida fino a 30 Watt.

POCO X3 NFC: scheda tecnica

Il SoC Qualcomm Snapdragon 732G a otto core e 8 nm è affiancato da 6/64 GB o 6/128 GB di memoria ed è raffreddato da un sistema a liquido con uno strato in grafite che permette di tenere basse le temperature anche durante le sedute di gaming più intense.

Questo si traduce anche in performance superiori: Xiaomi dichiara un aumento del 37,9%, dovuto al fatto che non è necessario abbassare la velocità dei core a causa della elevata temperatura. Lo schermo, invece, è un 6,67 pollici Full HD con refresh rate da 120 Hz massimi (la frequenza si adatta in base alle necessità) e ha un piccolo foto per la fotocamera frontale, da 20 MP.

Le fotocamere posteriori sono quattro: sensore principale da 64 MP (con sensore Sony IMX 682), grandangolo da 13 MP, macro e profondità da 2 MP. Infine, la batteria: 5.160 mAh, con ricarica fast che fa il pieno di energia in appena 65 minuti (30 minuti per il 62% di carica).

POCO X3 NFC: quanto costa

Il prezzo ufficiale in Italia del POCO X3 NFC è di 229,90 euro per la versione 6/64 GB e 269,90 euro per la versione 6/128 GB. Per le prime 24 ore di vendita, il 10 settembre, i prezzi scendono a 199,90 euro e 249,90 euro.

Con prezzi del genere Xiaomi ha la possibilità di prendersi una bella fetta del mercato degli smartphone da gaming economici, perché il POCO X3 NFC ha caratteristiche da “mid-range” ma è decisamente lowcost.