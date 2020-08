Smartphone Android, quali sono i migliori del momento: la classifica

Quali sono i migliori smartphone Android di media e alta fascia di luglio 2020? A scrivere la classifica è di nuovo AnTuTu, che ha pubblicato la lista elaborata in base alle prestazioni dei modelli analizzati nel mese di luglio. Sul podio troviamo gli ultimi modelli delle aziende cinesi Oppo e Redmi a farla da padrone, sia nella fascia media che in quella alta.

Parlando della fascia media, il primo classificato è l’Oppo Reno3 5G, che scala di una posizione rispetto a giugno, seguito dai Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G che invece si invertono nel punteggio per prestazioni. Nella classifica dei top di gamma troviamo invece al primo posto Oppo Find X2 Pro, che così si conferma tra i migliori del suo segmento di mercato con un altro primo posto dopo giugno. Nonostante la minima differenza di punteggio ottenuto su AnTuTu, Oppo Find X2 si attesta al secondo posto, mentre il Redmi K30 Pro arriva sul podio scalando la classifica di ben tre posizioni rispetto al mese precedente.

Smartphone Android fascia media: la classifica di luglio 2020

La classifica pubblicata da AnTuTu prende in considerazione i punteggi degli smartphone Android di fascia media analizzati tra il 1° e il 31 luglio. A fare la differenza appare chiaro che sia il chipset in dotazione agli smartphone, con Oppo Reno3 5G che può contare su un processore MediaTek Dimensity 1000L che con 402092 punti lo mette in cima alla classifica. Al secondo posto, con punteggi simili, ci sono Redmi 10X 5G e Redmi 10X 5G pro, con rispettivamente 398015 e 397214 punti, dotati di un processore MediaTek Dimensity 820.

Oppo Reno3 5G – Dimensity 1000L – 442965; Redmi 10X 5G – Dimensity 820 – 398015; Redmi 10X Pro 5G – Dimensity 820 – 397214; Honor 30 – Kirin 985 – 391090; Huawei Nova 7 Pro – Kirin 985 – 381965; Huawei Nova 7 – Kirin 985 – 380670; Redmi 10X – Kirin 820 – 362648; Honor 30S – Kirin 820 – 358362; Huawei Nova 7 SE – Kirin 820 – 351137; Redmi K30 5G – Snapdragon 768G – 346715.

Smartphone Android top di gamma: la classifica di luglio 2020

Anche nella classifica dei top di gamma, si impongono le aziende cinesi di Oppo, Redmi e Xiaomi. In particolare, Oppo Find X2 Pro conferma il suo primo posto in classifica, mentre Xiaomi Mi 10 Pro cede il secondo posto a Oppo Find X2. Quello che salta subito all’occhio è che la differenza nei punteggi è minima e gli smartphone di fascia alta sono equipaggiati tutti con un processore Snapdragon 865, quindi a influire sulle prestazioni sono altri fattori come la RAM e il software.