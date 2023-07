Poco X5 5G è in offerta: tanta batteria a prezzo top

Fonte foto: Poco

Andare alla ricerca di uno smartphone intermedio vuol dire spesso scontrarsi con i moltissimi modelli offerti dalle varie aziende, sempre più interessate a dire la propria in una fascia di mercato molto gettonata, soprattutto perché la più indicata per l’utente medio e per i suoi bisogni quotidiani.

Tra i protagonisti indiscussi di questa categoria c’è sicuramente Poco che con i suoi smartphone ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto. Tra i migliori device dell’azienda cinese troviamo il Poco X5 5G, un dispositivo versatile e con una buona scheda tecnica, che grazie all’offerta su Amazon scende sotto i 300 euro.

Poco X5 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/256 GB

Poco X5 5G: scheda tecnica

Il Poco X5 ha display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Gorilla Glass 3, utile per prevenire graffi e rotture accidentali dovuti a urti e cadute.

Il processore all’interno di questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 695 5G a cui si affiancano, in questa specifica versione, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD. Il comparto fotografico è composto da tre sensori con il principale da 48 MP (ƒ/1.8), quello grandangolare da 8 MP (ƒ/2.2) e quello per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP (ƒ/2.45).

Tra le connessioni troviamo naturalmente il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 33W. Il sistema operativo è Android 12 pronto a ricevere l’aggiornamento a Android 13 alla prima accensione e alla versione 14 dell’interfaccia utente proprietaria MIUI.

Infine è presente anche la certificazione IP53, che attesta la resistenza del Poco X5 5G alla polvere e alle gocce d’acqua.

Poco X5 5G: l’offerta su Amazon

Il Poco X5 5G è uno di quei dispositivi di fascia medio-bassa pensati per essere performanti pur mantenendo un prezzo decisamente competitivo. In questo caso specifico, parliamo di uno smartphone piuttosto completo, nato per soddisfare tutte le esigenze dell’utente medio che lo userà principalmente per navigare sul web, per i social e per tutte quelle attività che fanno ormai parte dell’idea di intrattenimento quotidiano delle persone.

Il prezzo di listino del Poco X5 5G è di 349,90 euro ma grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile risparmiare qualcosa, portando a casa questo smartphone a 291 euro (-17%, -58,9 euro), un piccolo sconto sempre gradito che permette agli utenti di risparmiare qualcosina sull’acquisto di un nuovo cellulare.

