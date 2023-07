Poco X5 Pro 5G: con lo sconto è un affare da non perdere

Fonte foto: Poco

Chi vuole acquistare un nuovo smartphone senza spendere cifre esorbitanti dovrà necessariamente monitorare il web alla ricerca del dispositivo giusto e, naturalmente, della migliore offerta possibile. Le opzioni sono davvero molte e il rischio di acquistare un telefono deludente è sempre dietro l’angolo, soprattutto per chi non è pratico del settore o ha poco tempo da dedicare alla ricerca.

Fortunatamente, Amazon viene incontro ai suoi utenti proponendo una ricca selezione di offerte molto interessanti che consentono di portare a casa dispositivi di buon livello a prezzi davvero stracciati. L’esempio perfetto è il Poco X5 Pro 5G, uno smartphone di fascia media molto interessante, che per le prossime ore può essere acquistato in super sconto sul celebre e-commerce.

Poco X5 Pro 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 778G – Versione 8/256 GB

Poco X5 Pro 5G: scheda tecnica

Poco X5 Pro 5G ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 120Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Gorilla Glass 5. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano, nel modello in offerta, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera con un sensore principale da 108 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.4). Tra le connessioni abbiamo naturalmente il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3.5mm, il sensore a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 5.000mAh e ricarica da 67W, con l’azienda cinese che promette il 100% di autonomia collegando lo smartphone alla rete elettrica per circa trenta minuti. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente MIUI 14, che si aggiornerà in automatico a Android 13 alla prima accensione.

Poco X5 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Il Poco X5 Pro 5G è uno smartphone di fascia intermedia, con una scheda tecnica completa dove emerge sicuramente un processore che garantisce una buona fluidità e consumi energetici contenuti. Discreto anche il comparto fotografico, capace di stupire l’utente con scatti di buona qualità grazie al sensore principale ad altissima risoluzione.

Più che buona anche la batteria che, grazie anche al processore ben ottimizzato, promette un giorno di autonomia con un utilizzo intenso dello smartphone, con la possibilità di arrivare anche a due giorni se si fa un uso moderato del telefono.

Il prezzo di listino del Poco X5 Pro è di 399,90 euro, nemmeno troppo elevato per un prodotto del genere e comunque in linea con i prezzi della fascia media del mercato. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare questo smartphone a 357,10 euro (-11%, -42,8 euro) lo sconto perfetto per chi cerca uno smartphone nuovo e sta solo aspettando l’occasione giusta.

