Vivo V40 SE 5G arriva in Italia: scheda tecnica e prezzo

Vivo torna a vendere smartphone nel nostro paese presentando ufficialmente il nuovo Vivo V40 SE 5G. Uno smartphone che in Cina è arrivato lo scorso marzo ma che in Italia è disponibile solo ora e grazie a una partnership tra l’azienda produttrice e WindTre.

Parliamo essenzialmente di un device di fascia intermedia che punta tutto su una scheda tecnica senza eccessi e su un design molto interessante dove spicca sicuramente la scocca in eco-pelle della colorazione Leather Purple o quella in vetro della versione Crystal Black, con texture 3D Crystal.

Vivo V40 SE 5G – Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 – Versione 8/256 GB

Il nuovo Vivo V40 SE 5G ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.280 pixel), refresh rate variabile fino a 12 0Hz e una luminosità di picco di 1.800 nit.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD. Con la funzione Extended RAM, è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntivi, attingendo alla memoria di archiviazione dello smartphone (se disponibile).

Tre le fotocamere in dotazione che comprendono un sensore principale da 50 MP (f/1,8), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/,2,2) e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2,0)

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC, l’USB-2.0 e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 44 W che, stando alle stime del produttore, consente di arrivare al 70% in circa 38 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Funtouch OS 14.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza del Vivo V40 SE 5G alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da qualsiasi direzione.

Vivo V40 SE 5G è disponibile anche in Italia, anche in partnership con WindTre che consente anche ai consumatori italiani di acquistare questo smartphone nei WindTre store nelle colorazioni Crystal Black e Leather Purple, al prezzo suggerito di 299,90 euro.

In alternativa il dispositivo è già disponibile anche su Amazon dove può essere acquistato in bundle con gli auricolari wireless Vivo TWS 3e.

