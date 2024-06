Redmi Note 13 Pro 5G: arriva un nuovo colore

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova versione del Redmi Note 13 Pro 5G che a sette mesi dalla presentazione ufficiale si arricchisce con una ulteriore variante di colore chiamata Olive Green. Inalterato il resto della scheda tecnica che presenta le stesse identiche specifiche tecniche già viste sui modelli attualmente in commercio.

Redmi Note 13 Pro 5G: la nuova colorazione

La nuova colorazione per il Redmi Note 13 Pro 5G viene chiamata Olive Green caratterizzata da una elegante finitura lucida che va ad ampliare ulteriormente la gamma di colori a disposizione, affiancandosi dunque alle versioni Midnight Black, Aurora Purple e Ocean Teal.

Il nuovo modello sarà disponibile anche in Italia a partire dal prossimo agosto in esclusiva sul sito ufficiale di Xiaomi. Al momento non ci sono indicazioni su eventuali variazioni nel prezzo ma, con buone possibilità, il device potrà essere acquistato allo stesso prezzo della versione attuale

Redmi Note 13 Pro 5G: scheda tecnica

Come anticipato il nuovo modello del Redmi Note 13 5G mantiene totalmente inalterata la scheda tecnica delle versioni precedenti. Il dispositivo ha uno schermo AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione 2.712×1.220 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione del display c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Presenti le certificazioni:

TÜV Rheinland Low Blue Light , che attesta basse emissioni di luce blu

, che attesta basse emissioni di luce blu TÜV Rheinland Circadian Friendly , che attesta un basso impatto sugli occhi nell’utilizzo del device

, che attesta un basso impatto sugli occhi nell’utilizzo del device TÜV Rheinland Flicker Free, che certifica che il telefono è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a cui si affiancano 8 oppure 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore da utilizzare per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2,4).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS. Infine, il device è certificato IP54, ed è quindi in grado di resister alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

