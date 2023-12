Polar Pacer Pro, sconto immediato per Natale: prezzo shock

Fonte foto: YouTube/Polar

Il Black Friday è passato, ma le offerte strabilianti non mancano su Amazon. Ogni giorno sul sito di e-commerce troviamo nuove promo su tantissimi dispositivi differenti. E se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartwatch, è arrivato oggi. Su Amazon, infatti, è in offerta il Polar Pacer Pro, un orologio smart che rientra nella categoria degli sportwatch, cioè di quei wearable dedicati agli amanti del fitness e degli allenamenti. Un dispositivo con tantissime funzionalità avanzate e che risulta essere uno dei migliori nella sua categoria, grazie agli oltre 150 sport supportati e alle tante funzioni per il monitoraggio della salute.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Orologio che, come detto all’inizio, oggi è anche in promo speciale sul sito di e-commerce. Grazie allo promo natalizia, il prezzo è sceso al minimo storico e risparmi ben 130€ sul prezzo di listino. Lo sconto del 40% lo fa diventare di diritto un best-buy e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Un’occasione più unica che rara per approfittare di una super promo con la possibilità di dilazionare il pagamento.

Polar Pacer Pro

Polar Pacer Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non lasciarsi scappare. Oggi trovi il Polar Pacer Pro con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 199€, il punto più basso di sempre. Un vero best-buy da non farsi scappare e con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e offerto da Amazon. L’orologio è già disponibile per essere spedito e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come per tutti i prodotti acquistati in questo periodo, il tempo per il reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2024, quindi puoi comprarlo tranquillamente oggi senza il timore di non poterlo rimandare indietro.

Polar Pacer Pro

Polar Pacer Pro: funzionalità e scheda tecnica

Quando si parla di uno smartwatch di questo tipo, è necessario soffermarsi prima sulle funzionalità che offre, piuttosto che sulle caratteristiche. Ed è proprio dalle funzionalità che partiamo nella disamina del Polar Pacer Pro.

Come già detto, questo orologio di Polar rientra nella categoria degli sportwatch ed è pensato per tutti gli appassionati di fitness. Non a caso hai a disposizione più di 150 modalità sportive che racchiudono tutte le discipline più in voga, ma non solo. Puoi scegliere la classica corsa, ma anche attività all’aperto e più avventurose come il surf oppure l’arrampicata o il trekking. Per ogni attività puoi collezionare statistiche avanzate da analizzare per migliorare le performance. L’orologio è anche in grado di dirti se ti stai allenando bene, oppure se stai andando oltre i tuoi limiti rischiando di peggiorare la situazione.

Tra le tante funzionalità a disposizione degli amatori e degli atleti c’è anche la possibilità di calcolare il VO2max senza dover andare in un centro specializzato. Inoltre, se vuoi testare il tuo livello di forma, lo smartwatch di Polar è dotato di quattro diversi test che si differenziano per l’intensità dell’allenamento. Sottoponiti a uno dei quattro test per capire dove e cosa dover migliorare. Logicamente non manca il chip GPS integrato che ti permette di confrontare le performance dell’allenamento in base al percorso.

Per allenarsi bene bisogna stare bene anche fisicamente. Per questo motivo il Polar Pacer Pro è dotato di sensori che tengono sotto controllo diversi parametri vitali, compresa la frequenza cardiaca. Grazie alla tecnologia innovativa di Polar, i battiti registrati dall’orologio sono sempre super precisi. Presente anche il monitoraggio del sonno avanzato con un report completo su come hai riposato durante la notte e suggerimenti su come svegliarsi riposati.

Passando alle caratteristiche un po’ più tecniche, lo smartwatch è dotato di uno schermo touch con una luminosità molto elevata e di un processore potente che permette di accedere a qualsiasi funzione senza perdere troppo tempo. La batteria ha un’autonomia di circa una settimana.

Polar Pacer Pro