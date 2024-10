Portobello, in arrivo la serie tv sul caso Enzo Tortora

Fonte foto: Anna Camerlingo

C’è la nota vicenda che ha coinvolto Enzo Tortora al centro della nuova serie tv Portobello, la prima prodotta da Our Films insieme a Kavac Film, in coproduzione con Arte France e in collaborazione con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle.

Composta da sei episodi, la serie tv è diretta da Marco Bellocchio, uno dei registi più apprezzati nel panorama italiano e già premiato, tra gli altri, con il Leone d’argento per la regia e il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.

Di cosa parla la serie Portobello

La serie tv Portobello porta sullo schermo, vista con lo sguardo d’autore di Bellocchio, la clamorosa storia di malagiustizia che ha avuto come vittima Enzo Tortora, conduttore del programma Portobello, che è andato in onda dal 1977 per sette edizioni.

Volto noto della tv italiana, di cui è considerato uno dei “padri fondatori”, Tortora è stato accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica che si occupava di traffico di stupefacenti. Recluso in carcere e processato, solo dopo diversi anni è stato definitivamente assolto da ogni accusa.

L’arresto è avvenuto il 17 giugno 1983. Dopo sette mesi di reclusione, fu liberato nel gennaio del 1984. Il 17 settembre 1985 però i due pubblici ministeri del processo, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, ottennero la condanna a dieci anni di carcere. Riconosciuto innocente nel 1986 e assolto definitivamente nel 1988, Tortora morì quello stesso anno, un mese dopo la conclusione di questa assurda vicenda.

Il 18 maggio 1988 si spegneva lui

Condannato, prima che giudicato. Distrutto, eppure innocente.

Enzo Tortora è stato vittima della cattiva giustizia e della stampa cialtrona.#EnzoTortora pic.twitter.com/ERMbymDfHt — Anna Tortora (@staplica) May 18, 2022

Il cast della serie tv Portobello su Enzo Tortora

Nel cast della serie tv ci sono Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, e poi Lino Musella, Romana Maggiora Vergano e Barbora Bobulova.

Tra gli interpreti figurano anche Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie è scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

«Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria», ha detto in una nota stampa il regista Marco Bellocchio. «Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo».

Quando esce la serie tv su Enzo Tortora

Le riprese di Portobello sono iniziate a settembre 2024 a Roma e si sposteranno successivamente in Sardegna, in Campania e in Lombardia.

La serie tv uscirà prossimamente al cinema e in televisione, ma al momento non sono disponibili altri dettagli su questo fronte.