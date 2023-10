Fonte foto: GreenSun

L’inverno è alle porte e con esso aumentano i consumi di energia elettrica. E se dal 10 gennaio 2024 cesserà il mercato tutelato, cioè l’accesso alle forniture elettriche (e anche gas naturale) con prezzi tutelati riservato alle famiglie e alle piccole imprese, potrebbero non mancare le brutte sorprese in bolletta.

Per fortuna, contrastare il carovita è possibile e, grazie a Amazon, più semplice che mai: basta acquistare una presa smart che permette di tenere sotto controllo i consumi elettrici dei propri elettrodomestici. Tra i prodotti migliori sull’e-commerce la presa smart GreenSun, un dispositivo semplice e dal prezzo davvero contenuto.

Presa smart GreenSun – Monitoraggio consumi elettrici – Compatibile con Alexa e Google Assistant

GreenSun presa smart: scheda tecnica

La presa smart GreenSun è compatibile con tutte le prese europee e, dunque, anche in Italia è possibile utilizzare le funzionalità di questo dispositivo senza dover acquistare adattatori o convertitori: è una normale presa da 16A, con attacco grande.

L’installazione e la configurazione sono estremamente semplici: dopo aver collegato la presa bisogna solo scaricare l’app ufficiale Vesync (disponibile per Android e iOS) e procedere con la connessione del dispositivo con la rete WiFi domestica.

Importante ricordare che la presa è compatibile unicamente con il WiFi a 2,4 GHz, quindi dovremo collegare il telefono alla stessa rete altrimenti non riuscirà a trovare e configurare la presa.

Fatto questo è possibile iniziare a monitorare il consumo di energia in tempo reale di tutti i dispositivi collegati alla presa GreenSun utilizzando l’app Vesync: possiamo misurare il consumo di un apparecchio elettrico per ogni presa, oppure di più dispositivi insieme aggiungendo una presa multipla.

Sempre dall’applicazione è possibile anche controllare lo storico dei consumi, impostando l’intervallo di tempo tra giornaliero, settimanale, mensile e annuale.

Per avere una stima abbastanza precisa dei costi, l’utente dovrà solamente inserire il prezzo dell’energia al kW secondo quanto dichiarato in bolletta dal suo gestore del servizio.

Inoltre è possibile condividere l’account con altri membri della famiglia (fino a 5 telefoni contemporaneamente) così che più persone possano monitorare la propria abitazione e gestire le funzionalità del device di GreenSun.

Importante sottolineare che questa presa intelligente è compatibile anche con Alexa e Google Assistant e permette agli utenti di controllare qualsiasi elettrodomestico smart come luci, lampade, forni a microonde e macchine da caffè, utilizzando semplicemente i controlli vocali dell’assistente in uso.

L’azienda produttrice ricorda che la presa può essere utilizzata con tutti i dispositivi con potenza inferiore a 3.750 W. In realtà i contatori elettrici domestici "staccano" già a 3-3,3 kW, quindi è impossibile in Italia arrivare ad una potenza così alta su una presa sola.

Oltretutto è anche possibile impostare un timer per accendere e spegnere automaticamente i dispositivi così da e abbattere i costi in bolletta.

GreenSun presa smart: l’offerta su Amazon

La presa smart GreenSun è un sistema semplice ed efficace per monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa e non ricevere brutte sorprese in bolletta. Parliamo di un sistema estremamente intuitivo che può essere installato e configurato in maniera facile e veloce.

Il prezzo di listino di questo dispositivo (per la confezione con due prese smart) è di 25,99 euro e, prima di effettuare il check out, l’utente può inserire un coupon che garantisce uno sconto del 10% sul prezzo finale.

Presa smart GreenSun – Monitoraggio consumi elettrici – Compatibile con Alexa e Google Assistant