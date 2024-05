Quanto consuma un frigorifero? Consigli pratici su come risparmiare

Dopo aver conseguito la laurea specialistica in Storia Contemporanea, si è avvicinato alle tematiche della sostenibilità energetica e nuove tecnologie. Ora ne scrive per Libero Tecnologia, sempre con grande attenzione al tema delle energie rinnovabili e all’impatto dei cambiamenti climatici.

Sapere quanto consuma un frigorifero è importante in quanto è un elettrodomestico che impatta in modo significativo sui costi energetici in bolletta.

Tra tutti gli elettrodomestici che si trovano nelle nostre case, e che utilizziamo su base quotidiana, sicuramente il frigorifero è uno dei più importanti dal punto di vista dei consumi. Ne consegue che sapere quanto consuma un frigorifero può fare la differenza anche nell’ottica di contenere le spese in bolletta. Il frigorifero è un elettrodomestico essenziale per la vita di tutti i giorni e che, logicamente, ha anche un impatto importante sulla bolletta. Per moderare il consumo del frigorifero è essenziale conoscere i modelli presenti sul mercato e anche sapere quali sono i fattori che influenzano l’impatto in bolletta.

Quali sono i modelli disponibili

La premessa è che sapere quanto consuma un frigorifero dipende, tra le altre cose, anche dai modelli disponibili. Quello forse più diffuso in assoluto è il cosiddetto frigorifero a due porte, formato da uno scomparto dedicato al frigorifero vero e proprio e uno al congelatore. I modelli più moderni hanno ben due motori separati, aspetto questo che si traduce anche in un notevole risparmio in bolletta. Un altro modello abbastanza diffuso è quello del frigorifero combinato, formato da due vani: frigo in alto e congelatore in basso. Con questa tipologia di elettrodomestici è possibile regolare la temperatura in modo indipendente, ottenendo prestazioni sempre di alto livello.

Si tratta di elettrodomestici ricchi di funzionalità, si pensi ad esempio alla possibilità di diversificare la temperatura in base agli alimenti che si intendono conservare o alla funzionalità "no-frost" utile a evitare la formazione di brina sugli alimenti. Abbiamo poi anche il frigorifero da incasso, una tipologia di elettrodomestico posizionato all’interno del mobile cucina e il cui impatto in bolletta dipende anche dalle dimensioni. A completare questo discorso preliminare sui modelli di frigorifero c’è il frigorifero cosiddetto americano, disponibile con versione a quattro porte oppure side-by-side. Vediamo ora, più da vicino, il consumo del frigorifero e come calcolarlo.

Consumo del frigorifero: come si calcola

Per calcolare il consumo energetico medio di un elettrodomestico bisogna partire dal presupposto che stiamo parlando di un elettrodomestico che rimane acceso 24 ore su 24. Il consumo giornaliero oscilla, in base a diversi fattori, tra cui la classe energetica, tra 1 e 2 kW. Chiaramente frigoriferi più recenti avranno un consumo giornaliero decisamente inferiore rispetto a elettrodomestici piuttosto datati. Per calcolare quanto consuma un frigorifero al giorno basta partire dal prezzo kWh, reperibile sul contratto stipulato con il fornitore luce, e moltiplicarlo per il consumo frigorifero medio in Watt. Soffermiamoci ora, in dettaglio, sui diversi fattori che possono influenzare direttamente quanto consuma un frigorifero, analizzandoli uno per uno.

Quanti watt consuma un frigorifero? I fattori da considerare

Uno dei fattori, peraltro già nominati, che influenzano maggiormente quanti watt consuma un frigorifero è sicuramente la scelta della classe energetica. Le etichette energetiche possono andare dalla classe G, quella meno efficiente, fino alla classe A, la più efficiente in assoluto. I frigoriferi che appartengono alla classe superiore utilizzano meno energia per svolgere le stesse funzioni dei modelli meno efficienti. Anche le dimensioni, come è logico pensare, influenzano i consumi, con i modelli più grandi e con funzionalità aggiuntive che avranno consumi sicuramente maggiori rispetto agli altri.

Veniamo ora a un aspetto spesso sottovalutato nell’ottica di calcolare quanto consuma un frigorifero al giorno, stiamo parlando del posizionamento. Proprio così, in base al luogo della casa dove sistemiamo il frigorifero questo può avere una differente efficienza energetica. Il consiglio, in questo caso, è quello di posizionare il frigorifero sempre lontano dalle fonti di calore o dalla diretta esposizione solare, riducendo così il consumo energetico. Non solo, sarebbe bene anche evitare l’esposizione a temperature troppo basse, in quanto potrebbero esserci conseguenze negative per l’efficienza del frigo, specialmente se è posizionato in ambienti poco riscaldati come cantine o box auto.

Consigli su come ridurre il consumo del frigorifero e risparmiare

La manutenzione regolare del frigorifero è sicuramente essenziale nell’ottica di ridurre i consumi. Questo significa occuparsi della pulizia delle bobine di raffreddamento e della rimozione della brina in tutti i modelli non No-Frost. Per massimizzare il risparmio e l’efficienza il consiglio è anche quello di verificare che le guarnizioni della porta siano pulite, prevenendo così perdite di aria fredda. Ci sono poi alcune buone pratiche per un uso corretto che possono influenzare direttamente quanto consuma un frigorifero, si va dall’evitare di inserire nel frigo alimenti ancora caldi fino al limitare l’apertura della porta del frigorifero allo stretto necessario. Sarebbe anche opportuno regolare la temperatura interna sulla base delle necessità, in genere tra 3° e 5° per il frigo e tra -17° e -20° per il freezer.

Si consiglia anche di non sovraffollare i ripiani, permettendo così una buona circolazione dell’aria. Per fortuna i frigoriferi più recenti hanno anche delle funzionalità innovative come le funzioni "eco" o la modalità vacanza. Chi ha in casa un frigorifero molto vecchio dovrebbe considerarne la sostituzione con un modello più efficiente il prima possibile. L’investimento iniziale verrà poi compensato dal risparmio energetico nel lungo termine per quanto riguarda il consumo medio energia elettrica.

Adottare questi comportamenti che possiamo definire come "virtuosi" abbatterebbe in modo significativo quanto consuma un frigorifero, aiutando così a gestire meglio la spesa energetica domestica e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

