Pretty Little Liars: cosa sappiamo del remake

Nuova città, nuove protagoniste, nuovo stalker. È tutto pronto per il rifacimento di Pretty Little Liars, teen drama e thriller statunitense in onda per sette stagioni dal 2010 al 2017. Il remake si intitola Pretty Little Liars: Original Sin e debutterà il 28 luglio negli Stati Uniti su HBO Max.

La serie originale, ideata da Marlene King, era tratta dai libri Giovani, carine e bugiarde di Sara Shepard. In realtà non è la prima volta che si tenta, senza grande successo, di ampliare l’universo narrativo del teen drama: lo spin off Ravenswood lanciato nel 2013 era stato cancellato dopo una stagione, così come il sequel del 2017 Pretty Little Liars: The Perfectionists. Il remake, prodotto da Roberto Aguirre-Sacasa (già produttore di Riverdale), avrà maggiore fortuna? Vedremo. Per il momento non ci sono notizie ufficiali sull’uscita in Italia, che potrebbe avvenire su Sky e in streaming su NOW.

Il remake e le differenze con l’originale

La serie originale Pretty Little Liars è ambientata a Rosewood, in Pennsylvania, e ha per protagoniste le amiche Hanna, Emily, Aria, Spencer e Alison che trascorrono insieme un weekend di festa. Durante la notte, però, Alison scompare misteriosamente.

Un anno dopo le amiche ricevono biglietti firmati "A." che contengono dei segreti che avevano rivelato solo all’amica, che quindi sperano sia ancora viva. Quando viene rinvenuto il cadavere, le donne capiscono che a firmare quei messaggi potrebbe essere l’assassino dell’amica e decidono di mettersi sulle sue tracce.

Anche il remake Pretty Little Liars: Original Sin è ambientato in Pennsylvania, ma a Millwood, una cittadina non molto distante da Rosewood. Le cinque amiche protagoniste sono delle teeneger e anche loro, come nella serie originale, ricevono misteriosi messaggi firmati da "A.".

Questa misteriosa persona non ha intenti benevoli, ovviamente, e tormenta le protagoniste con questi messaggi per far pagare loro il prezzo dei loro piccoli peccati segreti, ma soprattutto di quelli commessi dai genitori vent’anni prima… L’intera storia è caratterizzata da tinte horror.

Pretty Little Liars: il cast del remake

Il cast del remake, completamente rinnovato, include Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Maia Reficco, Malia Pyles, Sharon Lean, Mallory Bechtel, Lea Salonga, Eric Johnson, Elena Goode e Alex Aiono. Tra i produttori della nuova serie c’è anche Marlene King, showrunner dell’originale Pretty Little Liars.

Quando esce Pretty Little Liars: Original Sin

Le prime tre puntate di Pretty Little Liars: Original Sin usciranno su HBO Max il 28 luglio. I successivi episodi (dieci in tutto) saranno rilasciati settimanalmente, fino al finale di stagione atteso il 18 agosto.