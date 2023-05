Prima di andare via: trama e cast del film

Preparate i fazzoletti: vi serviranno per vedere Prima di andare via, il film di Massimo Cappelli che arriva fra pochissimi giorni in streaming su Prime Video. Realizzato nel 2021 e in uscita quest’anno, si tratta del quinto lungometraggio di Cappelli che in precedenza ha diretto Prima di lunedì, Non c’è 2 senza te, Il giorno più bello e Sei come sei. Prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone per Lime Film, il film è distribuito da Adler Entertainment.

Di cosa parla Prima di andare via

Prima di andare via racconta la storia di un amore giovanile minato dalla malattia di entrambi. O che, almeno, sembra minato dalla malattia di entrambi.

Il protagonista è Andrea, un ragazzo che «la vita, un po’, la subisce». Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame impegnativo da superare e una ex fidanzata che lo ha intrappolato in un tira e molla emotivamente sfiancante. Ha una vita normale, insomma, come tanti suoi coetanei. Ma un giorno, mentre va in bici e pensa distrattamente alla ragazza che gioca con lui come il gatto con il topo, ha un piccolo incidente in seguito al quale si sottopone ad alcuni esami di accertamento.

Così Andrea scopre di avere una grave malattia incurabile: un tumore al cervello. Il mondo gli crolla addosso. Ma proprio a causa (o grazie) alla malattia Andrea incontra Giulia, una ragazza che si trova nelle sue stesse condizioni. Per il giovane è un incontro salvifico: gli permetterà di capire che è giunto il momento di prendere in mano la propria vita.

Il cast di Prima di andare via

Andrea è interpretato da Riccardo Maria Manera, mentre Giulia è interpretata da Jenny De Nucci. Per un incredibile e tetro scherzo del destino Manera, che in passato ha recitato anche in Volevo fare la rockstar, nel 2022 è stato ricoverato in ospedale proprio per una lesione tumorale alla testa.

«Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho», aveva scritto l’attore ventisettenne lo scorso luglio su Instagram. «Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. (…) Il karma, il destino o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo è una cosa davvero strana: l’anno scorso ho girato il mio primo film da protagonista su questo argomento. Ho vissuto le stesse cose che sto vivendo ora ma per finta, clamoroso. Ho finito di girare un mese fa una serie con questo nemico dentro. Chissà come ho fatto. Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai».

Nel cast del film ci sono anche Pino Quartullo, Tiziana Foschi, Mirko Frezza, Marina Suma, Rodolfo Santi e Loris Loddi.

Prima di andare via: il film in streaming

Il film Prima di andare via sarà disponibile dal 26 maggio 2023 in esclusiva su Prime Video.

