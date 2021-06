Prime Day in anticipo: la telecamera smart di Amazon è già in offerta

Mancano ancora tre giorni all’Amazon Prime Day del 21-22 giugno, ma le offerte sono già iniziate e alcune di esse sono proprio sui prodotti di Amazon e dei suoi brand collegati. Come ad esempio Blink, società del gruppo Amazon che produce videocamere di sorveglianza Wi-Fi.

Le telecamere IP di sicurezza di Blink sono alimentate a batteria, quindi si possono installare ovunque (c’è il modello da interni e quello da esterni, impermeabile) e hanno risoluzione HD. Rispetto al panorama delle videocamere presenti sul mercato hanno un prezzo di partenza vantaggioso: non costano poco come le scadenti telecamere cinesi anonime ma neanche troppo come i modelli più evoluti dei brand specializzati. La loro qualità e funzionalità è buona, soprattutto perché sono nativamente integrate con l’ecosistema Amazon Alexa: è possibile comandarle con la voce, riprodurre i video registrati, attivarle e disattivarle e impostare quali avvisi ricevere. Essendo wireless e a batteria non serve scavare le tracce nel muro per i fili e chiunque le può installare da solo.

Videocamere Blink Indoor e Outdoor: le caratteristiche

Le videocamere Blink vengono vendute sia singolarmente che in kit da 2, 3 o 4 dispositivi. C’è poi il Sync Module, che serve da hub per comandarle e per archiviare i video registrati su una memoria USB (venduta separatamente). In alternativa è possibile archiviare in cloud le registrazioni, sottoscrivendo un abbonamento da 3 euro al mese per una telecamera o 10 euro per 10 telecamere. Chi compra oggi le videocamere Blink riceve l’abbonamento gratis fino a settembre 2021.

La risoluzione di queste telecamere è 1080p, cioè HD, con un frame rate di 30 fotogrammi al secondo. La batteria ha una durata fino a due anni, mentre il Sync Module va connesso ad una presa elettrica all’interno di casa. La connessione è Wi-Fi 5, mentre l’audio è bidirezionale: è possibile comunicare con l’interno della casa da remoto, tramite l’app.

C’è la visione notturna e il sensore di movimento per attivare la videocamera e le notifiche solo quando viene rilevato un oggetto, animale o persona nel raggio di visione della videocamera.

Videocamere Blink: l’offerta

Le videocamere Blink per interni ed esterni hanno un prezzo di partenza di 99,99 euro (interni, una videocamera) e 299,99 euro (esterni, tre telecamere), nel quale è compreso il Sync Module. Dopo settembre 2021 chi vuole usufruire dell’archiviazione in cloud dovrà sottoscrivere un abbonamento mensile da 3 euro a telecamera (o 10 euro per un massimo di 10 videocamere).

IN vista del Prime Day Amazon sconta fortemente entrambi i modelli, che da oggi sono in vendita rispettivamente a 54,99 euro (-45 euro, con il 45% di sconto) e a 174,99 euro (-125 euro, pari ad uno sconto del 42%).

Blink Indoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili – 1 videocamera con Sync Module

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili – 1 videocamera con Sync Module

Si tratta di una ottima offerta per chi vuole realizzare da solo un impianto di videosorveglianza spendendo poco e senza pagare un installatore professionista.