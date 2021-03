Amazon pensa alla casa smart a 360 gradi e ha lanciato sul mercato il suo nuovo videocitofono Ring Video Doorbell Pro 2 compatibile con l’assistente virtuale Alexa. Tra le funzioni ci sono la registrazione video in HD a figura intera, la rilevazione del movimento 3D ed è disponibile sia nella variante cablata che con alimentatore.

Il nuovo videocitofono intelligente targato Amazon presenta una serie di miglioramenti rispetto al precedente modello, grazie a una maggiore risoluzione video e soprattutto a due nuove funzionalità. Grazie all’integrazione di sensori radar, il Ring Video Doorbell Pro 2 è in grado di rilevare i movimenti 3D. Il design rispecchia quello del precedente modello, ma la fotocamera con lenti fish-eye assicura un campo visivo di 150 gradi sia in orizzontale che in verticale, permettendo una inquadratura a figura intera di chi suona alla porta. Il videocitofono è compatibile con l’assistente Alexa, ma va utilizzato insieme ad Amazon Echo Show 5: chi non ha ancora acquistato lo smart display, potrà acquistare insieme i due dispositivi e scoprire chi c’è alla porta semplicemente dicendo: "Alexa, mostra la telecamera della porta principale".

Amazon videocitofono smart: come funziona

Il videocitofono smart Ring Video Doorbell Pro 2 è la scelta ideale per proteggere la propria abitazione. Il dispositivo consente di riprendere video in HD a 1536p a figura intera grazie alla videocamera con lenti fish-eye con campo visivo a 150 gradi sia orizzontale che verticale, per una prospettiva decisamente più ampia del visitatore alla porta. Inoltre, supporta la visione notturna a colori. I sensori radar di cui è equipaggiato consentono il rilevamento del movimento 3D, che permette di avere una mappa divisa per zone di movimento personalizzabili e zone di privacy.

Amazon Ring Video Doorbell Pro 2 va connesso al router Wi-Fi di casa (supporta le reti a 2,4 e 5 GHz) e tramite esso può essere gestito anche da remoto con l’apposiza app per smartphone Amazon Ring.

L’app Ring consente di avere un controllo completo della casa da qualsiasi dispositivo e di personalizzare le impostazioni di rilevazione del movimento, le notifiche istantanee, la funzione Live View e la comunicazione bidirezionale. Tutte queste funzioni sono incluse nel piano Ring Protect, che è in prova gratuita per 30 giorni per chi acquista il videocitofono smart e poi si rinnova al prezzo di 3 euro al mese per dispositivo o 10 euro al mese per tutta la casa. Ring Video Doorbell Pro 2 è disponibile sia in versione cablato che con alimentatore al prezzo di 249 euro su Amazon.

Ti presentiamo Ring Video Doorbell Pro 2 di Amazon, Video in HD a figura intera, rilevazione di movimento 3D, alimentazione via cavo, periodo di prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Protect Videocitofono premium con alimentazione via cavo, video in HD a 1536p a figura intera, comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento 3D, Wi-Fi dual band migliorato e impostazioni per la privacy personalizzabili.

Con i video in HD a 1536p a figura intera avrai una prospettiva più ampia, per vedere i visitatori per intero e controllare se qualcuno ha lasciato un pacco di fronte alla porta.

Scopri se qualcuno è venuto a farti visita grazie alle impostazioni di movimento avanzate e ricevi notifiche più precise in tempo reale sull'app Ring.

Grazie al rilevamento di movimento 3D e alla vista dall'alto, puoi vedere esattamente dove e quando inizia un evento di movimento con una mappa aerea.

Collega Ring Video Doorbell Pro 2 al tuo sistema di cavi per videocitofono esistente per una protezione e un'alimentazione costante.

Per sentir suonare il campanello in casa, associalo a un Ring Chime o a un dispositivo con integrazione Alexa compatibile. Dopo aver installato Ring Video Doorbell Pro 2, il vecchio campanello non suonerà più.

Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti aver perso, abbonati a un piano Ring Protect (disponibile separatamente; periodo di prova gratuita di 30 giorni incluso nell'acquisto del dispositivo).

Uno dei punti di forza del videocitofono smart di Amazon è l’integrazione dell’assistente virtuale Alexa, così da poter controllare chi suona alla porta semplicemente con un comando vocale. Per questo motivo, il videocitofono richiede l’acquisto obbligatorio di Echo Show 5 per chi non ne è già in possesso. Lo smart display di Amazon è compatto, con uno schermo da 5,5 pollici e consente di effettuare chiamate vocali e videochiamate, gestire calendari, controllare il meteo, guardare film e serie TV, ascoltare musica e controllare tutti di dispositivi smart della casa, incluso il videocitofono Ring Video Doorbell Pro 2.

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero Schermo compatto e intelligente da 5,5”, con Alexa sempre pronta ad aiutarti.

Fai una chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa.

Gestisci calendari, crea una Lista di cose da fare, controlla il meteo e la situazione del traffico e segui una ricetta in video.

Guarda film, serie TV e notiziari. Ascolta brani musicali, stazioni radio e audiolibri.

Controlla dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la voce o dallo schermo.

Personalizzalo scegliendo il tuo quadrante preferito o una foto. Crea delle Routine e imposta una sveglia per iniziare la giornata.

Controlla la tua privacy con l’apposito pulsante Microfono/telecamera (on/off) o il copri-telecamera integrato.

Videocitofono smart, cosa dice la legge

Come abbiamo visto il Ring Video Doorbell Pro 2 di Amazon è un videocitofono smart connesso tramite Wi-Fi. Ciò vuol dire che, tecnicamente, lo possiamo installare ovunque ci sia una presa di corrente elettrica per alimentarlo. Legalmente, però, non abbiamo tutta questa libertà.

La legge italiana tutela molto la privacy, quindi finché il videocitofono è all’interno della nostra proprietà non ci sono problemi. Ma già in condominio potrebbero essercene: il videocitofono è equiparato ad un impianto di videosorveglianza (anche se non registra le immagini) e per tanto non può essere puntato verso l’esterno, ad esempio dalla nostra porta al pianerottolo.

Al contrario, deve essere puntato dal pianerottolo alla nostra porta in modo da riprendere solo chi si avvicina ad essa e non anche chi sta passando o, magari, sta entrando in ascensore.