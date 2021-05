Prime Video: Amazon annuncia le nuove produzioni italiane

Amazon accelera gli investimenti sulle produzioni italiane e ha presentato le nuove serie TV e film in arrivo durante il Prime Video Presents Italia 2021. Un evento in cui sono stati svelati i titoli previsti per il nuovo anno e soprattutto i protagonisti dei film e delle serie TV Amazon Original che vedremo su Prime Video entro il 2023.

L’offerta dei contenuti di Prime Video, il servizio di streaming di Amazon riservati ai clienti Prime, si fa sempre più ricco. Si va da The Bad Guy e Prisma a Bang Bang Baby con protagonisti Arianna Becheroni e Adriano Giannini, fino alla serie Everybody Loves Diamonds con Kim Rossi Stuart. Il primo film Amazon Original italiano è Anni da cane, che vede tra gli interpreti Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli e Federico Cesari. Un cast d’eccezione invece per Dinner Club, con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea che si aggiungono a Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e lo chef Carlo Cracco. Non mancherà poi un overall deal con il cantante e performer Achille Lauro. Ecco tutte le nuove produzioni italiane in arrivo nel 2021 su Prime Video.

Prime Video: i film Amazon Original italiani in arrivo

Il primo film interamente italiano in lavorazione con Amazon Original è Anni da cane, una commedia diretta da Fabio Mollo che racconta la storia di Stella (Aurora Giovinazzo), un’adolescente impacciata, cinica e tormentata ma piena di immaginazione che decide di cambiare la sua vita dopo un’incidente in auto. Nel cast ci sono Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini e Sabrina Impacciatore. A sorpresa, non mancherà anche un cameo del cantante e performer Achille Lauro.

Prime Video: le serie Amazon Original italiane in arrivo

Bang Bang Baby è stato annunciato nel 2020 e arriverà nel 2022: è una serie crime ambientata a Milano nella fine degli anni Ottanta che racconta la storia della timida e insicura adolescente Alice (Arianna Becheroni) che diventa il più giovane membro di un’organizzazione mafiosa per conquistare l’amore del padre.

C’è poi Everybody Loves Diamonds, dove Kim Rossi Stuart interpreta Leonardo Notarbartolo, protagonista della folle rapina compiuta nel 2003 con una squadra per entrare nell’Antwerp Diamond Centre di Anversa e rubare decine di diamanti. L’arrivo su Prime Video è previsto per il 2023.

Ancora una storia di mafia per la serie The Bad Guy, scritta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. Il pubblico ministero Nino Scotellaro che ha sempre combattuto la mafia viene accusato di essere a sua volta un mafioso. Dopo la condanna, partirà il suo piano di vendetta e si trasformerà nel "bad guy" che è stato ingiustamente accusato di essere. Per vederla bisognerà attendere il 2022.

Nell’offerta italiana di Prime Video non mancherà nemmeno un teen drama: Prisma. Nel 2022 gli iscritti potranno seguire le vite parallele dei gemelli Marco e Andrea, per trattare il tema dell’unicità. Anche qui ci sarà la presenza di Achille Lauro, che apparirà come guest star e scriverà una canzone inedita per la serie TV.

Prime Video: le altre novità delle produzioni italiane

Per il cooking traveloque Dinner Club, altri personaggi famosi viaggeranno per l’Italia con lo chef Carlo Cracco dopo Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Nel casto arrivano gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea.

Tra i nuovi contenuti esclusivi ci sono poi Monterossi, un thriller investigativo in sei episodi basato sui romanzi gialli di Alessandro Robecchi. A vestire i panni del protagonista Carlo Monterossi è Fabrizio Bentivoglio.

Inoltre, su Prime Video arriverà anche il documentario sul giovane artista italiano Benji. Il docufilm Ben: respira parlerà della sua vita tra l’Italia, Los Angeles e New York, partendo dall’esperienza della malattia fino ad arrivare al successo.

