Prime Video: tutte le novità di febbraio 2021

Prime Video ha annunciato le novità in arrivo a febbraio 2021. Il nuovo mese prevede una lunga carrellata di film e serie tv per tutti i gusti. Non mancano naturalmente alcune produzioni originali, tra cui Soulmates e Tutta colpa di Freud, serie tv basata sull’omonimo film Paolo Genovese uscito nel 2014.

A febbraio, sulla piattaforma di streaming arriva anche il grande Al Pacino, che veste il ruolo di protagonista nel film Hunters, una storia drammatica che racconta le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti. Tornano anche i nuovi episodi de La fantastica signora Maisel, doppiata in italiano e la seconda stagione della serie The Family Man. Per chi ama lo sport, e in particolare il ciclismo, arriva il docu-film Il caso Pantani, che tratta le vicende che hanno coinvolto il famoso ciclista. Insomma, sarà un mese davvero ricco di novità, quindi ora non rimane che scoprire nel dettaglio i titoli in arrivo.

Prime Video: nuovi film di febbraio 2021

Gli abbonati a Prime, nel mese di febbraio avranno l’imbarazzo della scelta: arrivano tante pellicole di ogni genere. Tra queste tre sono italiane:

Burraco Fatale – 12 febbraio

Il Caso Pantani – 14 febbraio

Addio al Nubilato – 24 febbraio

Ma tra i film più attesi del 2021 troviamo Anna, diretto da Luc Besson. È un action-movie che racconta la storia di Anna Poliatova, una delle più temute killer russe. Sarà disponibile dal 4 febbraio.

Dal 5 febbraio, invece, potremo vedere Bliss, sicuramente più leggero e romantico del precedente. I due protagonisti sono interpretati da Salma Hayek e Owen Wilson.

Il 12 febbraio in esclusiva su Prime Video ci sarà il film The Map of Perfect Tiny Things basato sui racconti di Lev Grossman. Due ragazzi, condannati a vivere sempre la stessa giornata a ripetizione, si incontrano e si innamorano, sconvolgendo così le loro vite. Accanto a questi film Prime Original ed esclusive non mancheranno altri titoli già conosciuti dal grande pubblico.

Prime Video: serie tv in arrivo a febbraio 2021

La prima serie Amazon Original ad esordire sul canale sarà Soulmates, disponibile dall’8 febbraio. La storia è incentrata in un futuro immaginario, quando attraverso un algoritmo viene stabilita l’affinità tra due persone. Il test permette quindi di trovare la propria anima gemella, ma questa scoperta ha effetti a volte catastrofici sulla vita dei personaggi. È una mini-serie antologica composta da 6 episodi.

Dal 12 febbraio sarà disponibile la seconda stagione The Family Man, mentre il 19 febbraio esordirà sulla piattaforma El Internado: Las Cumbres. La serie spagnola è ambientata in un collegio circondato da una misteriosa foresta ricca di segreti e pericoli che trasformeranno le giornate dei ragazzi in avventure emozionanti e a volte terribili.

Tra le novità del mese c’è anche la serie italiana Tutta Colpa di Freud. Incentrata sulla quotidianità di Francesco, uno psicanalista divorziato e padre di tre figlie, che in seguito a diverse difficoltà si ritrova ad assumere ansiolitici e andare, a sua volta, in terapia.

Il film è diretto da Rolando Ravello, mentre nel cast troviamo Claudio Bisio, Marta Gastini, Luca Bizzarri, ma anche Claudia Pandolfi e tanti altri. Sarà disponibile in streaming dal 26 febbraio.