Primi rumor su Galaxy S24 Ultra: come sarà

Il nuovo Samsung Galaxy S24 è ancora lontanissimo dal vedere la luce, con una probabile data di presentazione entro i primi due mesi dell’anno prossimo, ma già si parla del top di gamma coreano 2024 o, quanto meno, di alcuni suoi dettagli tecnici. Chiaramente siamo ancora nell’ambito delle indiscrezioni pure, provenienti in questo caso dalla filiera dei produttori dei componenti del telefono e riportate dal sito SamLover.com. Indiscrezioni che riguardano, in particolare il display, le connessioni e le fotocamere.

Samsung Galaxy S24: come sarà

Secondo i rumor, il prossimo S24 avrà un display con un refresh rate fino a 144 Hz, superiore agli attuali 120 Hz che Samsung utilizza di consueto per i suoi top di gamma. Al momento non ci sono conferme se questa caratteristica, che dovrebbe aumentare la fluidità delle animazioni dell’interfaccia utente e dei videogiochi, sarà presente su tutti i device della serie o solo sul modello Galaxy S23 Ultra.

Il nuovo smartphone di Samsung avrà il supporto per le connessioni satellitari funzione già vista su iPhone 14 e già disponibile anche in Italia. Non ci sono ancora dettagli su come queste connessioni saranno usate, ma sappiamo che già con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, usato su Galaxy S23, è possibile inviare SMS di emergenza sfruttando la costellazione Iridium da 66 satelliti. Su Galaxy S24 sarà possibile fare almeno questo, probabilmente anche molto di più.

Il Samsung Galaxy S24, infatti, sarà quasi certamente dotato del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che, seppur non ancora annunciato ufficialmente, già si è fatto vedere su qualche piattaforma di test.

Infine l’ultima indiscrezione riguarda il comparto fotografico del nuovo top di gamma di Samsung che dovrebbe apportare miglioramenti a quanto visto nell’attuale gamma Galaxy S23. Si ipotizza che il sensore Isocell HP2 da 200 MP, oggi presente solo su Galaxy S23 Ultra (in foto), possa essere usato anche per i modelli Galaxy S24 standard e Galaxy S24+.

Se così fosse, per distinguere l’Ultra dal resto della gamma Samsung potrebbe migliorare gli altri sensori, in particolare lo zoom ottico.

Samsung Galaxy S24: quanto costerà

Quanto detto fino a questo momento è una sintesi delle indiscrezioni e dei rumor che circolano sul web e non trova conferma da parte di Samsung che, in effetti, non ha ancora mai parlato del prossimo Galaxy S24. E’ dunque ancora prestissimo per ipotizzare una scheda tecnica completa e, soprattutto, un listino prezzi per la nuova famiglia Galaxy S24.

Sappiamo, però, due cose: quanto costano, oggi, i Samsung Galaxy S23 e che tutti gli smartphone top di gamma 2023 (e purtroppo non solo i top di gamma) costano di più di quelli del 2022. Nessun segnale positivo, da questo punto di vista, riguardo ad una eventuale frenata dei prezzi nel 2024.

Il Galaxy S23 è stato presentato ufficialmente il 1 febbraio 2023, con questi prezzi:

Samsung Galaxy S23 8/128 GB: 979 euro

Samsung Galaxy S23 8/256 GB: 1.039 euro

Samsung Galaxy S23+ 8/256 GB: 1.229 euro

Samsung Galaxy S23+ 8/512 GB: 1.349 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB: 1.479 euro

Samsung Galaxy Ultra 12/512 GB: 1.659 euro

Samsung Galaxy Ultra 12 GB/1 TB: 1.899 euro

L’evento di presentazione della nuova gamma potrebbe essere fissato da Samsung a febbraio 2024, solo allora sapremo se, e di quanto, i prezzi dei Galaxy S24 saranno superiori a quelli degli S23.