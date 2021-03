Privacy WhatsApp: un altro Paese blocca l'aggiornamento

La nuova privacy policy di WhatsApp, che entra in vigore in tutto il mondo a partire dal 15 maggio (e fuori dall’UE non c’è modo di evitarlo: chi non l’accetta non può usare WhatsApp), continua a raccogliere critiche. Dopo il pronunciamento ufficiale del Garante per la Privacy italiano, che ha definito il messaggio di annuncio della nuova policy troppo vago e incomprensibile per gli utenti, e dopo l’email di fuoco inviata ai vertici di WhatsApp dal Governo indiano, ora anche i sudafricani si oppongono all’aggiornamento.

L’Autorità di regolazione dell’Informazione del Sud Africa, guidata dall’avvocatessa Pansy Tlakula, si è infatti pronunciata apertamente contro il cambio di privacy policy annunciato da WhatsApp anche agli utenti sudafricani. La sua critica è molto simile a quella avanzata dal Ministro indiano per la Tecnologia e riguarda la disparità di trattamento tra gli utenti europei e quelli del Sud Africa. Mai come in questo caso, quindi, la normativa europea sulla privacy si è mostrata in grado di fare scudo contro lo strapotere dei big del Web e, di fatti, la differenza di trattamento tra utenti UE e non UE c’è e se ne sono accorte anche le autorità extraeuropee.

Privacy WhatsApp: le critiche del Sud Africa

Pansy Tlakula parla chiaro: “Non capiamo per quale motivo Facebook abbia adottato questa differenza tra Europa e Africa. La nostra legislazione è molto simile a quella della UE“. Per tale motivo la presidente dell’Autorità sudafricana chiede un tavolo di confronto con i vertici Facebook.

Le parole espresse dalla Tlakula sembrano il copia e incolla di quelle inviate via email a WhatsApp il 18 gennaio dal Ministro indiano per l’Information Technology: “Questo trattamento differenziato pregiudica gli interessi degli utenti indiani ed è visto con grave preoccupazione dal Governo“.

Privacy WhatsApp: che succede in Europa

Tutti chiedono a WhatsApp, quindi, di essere trattati come noi europei. Per una volta, quindi, i vantaggi della normativa europea sulla privacy (la famosa e complicata direttiva GDPR) toccano la vita quotidiana dei cittadini in modo evidente e chiaro a tutti.

In Europa, grazie al GDPR, WhatsApp non può condividere con Facebook tutti i dati che verranno condivisi altrove. E WhatsApp lo ha pure detto chiaramente, sempre a gennaio, in una nota ufficiale riservata agli utenti residenti nella Regione europea: “Oggi, Facebook non usa le informazioni del tuo account WhatsApp per migliorare le tue esperienze con i prodotti di Facebook o per fornirti esperienze pubblicitarie più pertinenti su Facebook. Questo è il frutto di colloqui con la commissione per la protezione dei dati irlandese o IDPC (Irish Data Protection Commission) e le altre autorità europee per la protezione dei dati“.