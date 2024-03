WhatsApp: è arrivata una novità comodissima

Su WhatsApp Meta ha lanciato la possibilità di pinnare tre messaggi contemporaneamente: non si vedono tutti insieme, per questioni di spazio, ma è comunque una grande comodità

Fonte foto: guteksk7/Shutterstock

WhatsApp si evolve ancora e lancia una piccola, ma per molti estremamente comoda, nuova funzione: è adesso possibile “pinnare” fino a tre messaggi contemporaneamente, mentre prima era possibile fissarne solo uno alla volta. A dare la notizia è stato, sul suo canale WhatsApp, il CEO di Meta Mark Zuckerberg in persona mostrando una sua chat con tre messaggi fissati in alto.

Come si fissano i messaggi WhatsApp

Qualunque tipo di messaggio WhatsApp, anche quelli con foto, video e audio, può essere fissato nella parte alta della schermata della chat. In questo modo, anche scorrendo molto, quel messaggio è sempre a disposizione e non verrà mai perso.

Per fissare un messaggio in una chat WhatsApp basta farci sopra un tap lungo, per selezionarlo, e poi aprire il menu della chat (i tre puntini in alto a destra) e scegliere “Fissa”. A questo punto WhatsApp ci chiede se vogliamo fissare quel messaggio per 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Fino ad oggi, se c’era già un messaggio fissato in una chat, ad ogni successivo tentativo l’app ci avvisava che il nuovo messaggio avrebbe sostituito quello vecchio. Ora, però, non è più così.

In pratica ora WhatsApp crea una sorta di lista dei tre ultimi messaggi fissati in alto: di fatto viene mostrato solo l’ultimo, ma c’è sulla sinistra un’icona che indica che è possibile scorrere col dito sul messaggio per far apparire anche i due precedenti. In questo modo, quindi, senza occupare troppo spazio si possono fissare fino a 3 messaggi.

In arrivo anche in Italia

Come accade sempre per le novità di WhatsApp, al momento dell’annuncio ancora in molti non vedono la nuova funzione. E’ normale, perché Meta rilascia sempre in modo graduale le novità delle sue app per evitare pericolosi sovraccarichi.

L’annuncio, comunque, è stato rivolto al pubblico globale dell’app e ciò vuol dire che la possibilità di pinnare tre messaggi in una sola chat arriverà anche in Italia. E’ solo questione di tempo, basta aspettare e, ogni tanto, fare la prova se è già possibile fissare più di un messaggio nella stessa chat.