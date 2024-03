Come rintracciare un cellulare tramite WhatsApp

Fonte foto: Nadir Keklik / Shutterstock.com

Utilizzando WhatsApp è possibile condividere la propria posizione con un proprio contatto che, quindi, potrà “rintracciare” il cellulare e la posizione esatta dell’utente. Si tratta di una funzione comodissima che può essere utilizzata in tantissimi contesti. La condivisione della posizione tramite WhatsApp è una funzione legata alla possibilità dell’applicazione di accedere ai dati di geolocalizzazione del telefono, in grado di rilevare la sua posizione esatta grazie al tracciamento via GPS. Per sfruttare questa funzione, quindi, WhatsApp dovrà ottenere l’accesso alla posizione dell’utente.

Come inviare la posizione su Android

Inviare la posizione su WhatsApp per dispositivi Android è semplicissimo. Basta aprire l’app e individuare la chat con l’utente a cui si desidera inviare la propria posizione. A questo punto, dalla barra in basso, bisogna premere sull’icona della graffetta che consente l’accesso al menu con le opzioni di condivisione. Qui è sufficiente premere su Posizione per accedere al pannello di condivisione relativo alla posizione dello smartphone.

È possibile inviare uno dei punti di interesse nelle proprie vicinanze oppure inviare la propria posizione attuale (l’app segnalerà anche il livello di precisione dell’informazione). Scegliendo Posizione in tempo reale, invece, è possibile condividere con i membri della chat la propria posizione con aggiornamenti in tempo reale.

Per poter sfruttare questa funzionalità è necessario consentire a WhatsApp l’accesso ai dati sulla posizione. Per farlo è sufficiente accedere all’app Impostazioni. La sezione dedicata alle autorizzazioni delle app su Android può cambiare in base al modello di smartphone, al produttore e alla versione del sistema operativo. Navigando tra i menu, però, non sarà difficile trovare la sezione App e poi individuare WhatsApp e, quindi, controllare se l’app ha o meno l’ok per l’accesso alla posizione.

Come inviare la posizione su iOS

Anche su iPhone è possibile condividere la posizione tramite WhatsApp, in modo semplice e rapido, consentendo ai propri contatti di tracciare la posizione dello smartphone da cui viene effettuata la condivisione.La procedura è analoga a quella vista in precedenza: è necessario aprire l’app e poi selezionare, dalla scheda Chat, la conversazione con l’utente a cui si desidera inviare la propria posizione.

A questo punto, basterà premere sul tasto + in basso a sinistra per accedere al menu di condivisione. Per completare l’operazione è necessario premere su Posizione. A questo punto è possibile Invia la tua posizione attuale oppure selezionare uno dei luoghi di interesse suggeriti o anche scegliere Condividi la posizione in tempo reale.

Per controllare che WhatsApp abbia l’accesso ai dati sulla posizione è necessario andare in Impostazioni > WhatsApp. Per verificare che lo smartphone stia utilizzando i dati del GPS, invece, bisogna andare in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione. Da notare che ci sono diversi modi per condividere la posizione su iPhone.