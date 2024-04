Ecco cosa significa account sospeso di WhatsApp e come risolvere per riprendere a utilizzare l'applicazione

Fonte foto: Rowan Patrick Photos / Shutterstock.com

Nel rispetto delle condizioni d’uso del servizio, WhatsApp può sospendere l’account di un suo utente. Si tratta di un meccanismo di difesa con cui l’applicazione può limitare l’accesso al servizio nel caso in cui siano state rilevate delle violazioni dei termini di servizio. Si tratta di un problema da non trascurare: la sospensione, infatti, può diventare permanente e, quindi, portare alla perdita del proprio account con l’applicazione di messaggistica.

Ecco, quindi, cosa vuol dire account sospeso su WhatsApp e come fare per ritornare a utilizzare il servizio.

Account WhatsApp sospeso: cosa significa

Un account WhatsApp può essere “temporaneamente sospeso” dall’applicazione. L’applicazione di questo status viene confermata da un messaggio all’apertura dell’applicazione “WhatsApp, cosa vuol dire account sospeso“. In modo molto semplice, quando l’account è sospeso non sarà possibile utilizzare WhatsApp a causa delle limitazioni applicate al servizio. In qualsiasi momento, WhatsApp, inoltre, può sospendere in modo permanente un account che, quindi, resterà inutilizzabile. Dopo la sospensione, inoltre, l’utente può cancellare il suo account WhatsApp, qualora non volesse richiedere una riattivazione.

Perché un account WahtsApp viene sospeso

WhatsApp può sospendere un account per violazione dei termini di servizio. Una delle motivazioni principali legate alla sospensione dell’account è rappresenta dall’utilizzo di una versione non ufficiale di WhatsApp, spesso usate per personalizzare le chat con l’applicazione ma non ammesse dai termini di servizio. Un’altra motivazione della sospensione è la raccolta di informazioni con modalità non consentite (in termini tecnici, questa pratica viene chiamata “scraping”). Qualsiasi altra violazione dei termini di servizio, consultabili tramite whatsapp.com, può portare alla sospensione temporanea oppure permanente.

Cosa fare quando un account viene sospeso

Per ritornare a utilizzare WhatsApp è necessario interrompere la pratica che comporta una violazione dei termini di servizio, ad esempio smettendo di utilizzare una versione non ufficiale dell’applicazione o di effettuare pratiche non consentite, come lo scraping.

In qualsiasi momento, inoltre, un account WhatsApp sospeso può richiedere la rimozione della sospensione. Per ritornare a utilizzare WhatsApp è necessario, semplicemente, aprire l’app e premere su Richiedi una revisione in modo da ottenere una nuova analisi da parte del servizio relativa alla condizione del proprio account.

Da notare che, per contattare l’assistenza di WhatsApp, è possibile anche utilizzare il modulo di contatto disponibile sul sito ufficiale. Nel campo “Scrivi il tuo messaggio qui sotto” è possibile indicare tutti i dettagli relativi al problema riscontrato (in questo caso, l’account sospeso) per tentare di arrivare rapidamente a una soluzione.