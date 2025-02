Pro-Ject annuncia il nuovo giradischi Debut PRO S Balanced

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Pro-Ject ha presentato il suo nuovo giradischi Debut PRO S Balanced, l’ultima evoluzione del Debut PRO S arrivato sul mercato a metà degli anni ‘90 e che oggi ritorna in una versione completamente rinnovata. Parliamo di un giradischi che si distingue per il suo design minimalista e molto elegante, in linea con la versione originale, ma con tante innovazioni molto interessanti, tra cui un sistema di riduzione del rumore di fondo.

Pro-Ject Debut PRO S Balanced: scheda tecnica

Una delle caratteristiche principali del Debut PRO S Balanced è la presenza di un’uscita bilanciata Mini-XLR, che va ad affiancarsi alla tradizionale connessione RCA. Questo sistema, se utilizzato con un pre-phono compatibile (come il Phono Box S3 B o il Phono Box DS3 B) permette di ridurre al minimo il rumore di fondo, preservando la qualità originale del segnale audio.

Il motore ha la trasmissione a cinghia con controllo elettronico della velocità per una rotazione del piatto più stabile e una maggiore precisione. È regolabile su 33, 45 e 78 giri con cambio velocità elettrico. Sempre per quanto riguarda il piatto è da 300 mm con uno smorzatore in TPE (un elastomero termoplastico) posizionato lungo il bordo interno, in modo da attenuare le risonanze e ridurre al minimo le variazioni di velocità. Il braccio a S, invece, è da 10 pollici ed è realizzato in alluminio, con un connettore SME che semplifica la sostituzione della testina che, in questo caso, è una Pick it S2 C prodotta da Ortofon.

Questo dispositivo garantisce all’utente anche una regolazione completa dell’altezza del braccio (VTA – Vertical Tracking Angle) e dell‘azimuth (regolazione della testina) che migliorando la precisione nella lettura dei solchi del disco.

Oltre a questo c’è un Wow & flutter (grado di precisione della rotazione del piatto giradischi) per i 33 giri del +/-0,16% e del +/-0,14% per i 45 giri. La Deriva di velocità (l’intervallo assoluto di variazione di velocità) per i 33 giri è del +/-0,40% mentre per i 45 giri è di +/-0,50%.

Infine merita una menzione a parte anche il design del Debut PRO S Balanced che, in linea con la versione originale, ha un look essenziale ed elegante, con una finitura nera satinata. I vari componenti, come già anticipato, sono in alluminio, un materiale che migliora ulteriormente l’estetica del prodotto e li rende anche molto robusti. I piedini sono in metallo, possono essere regolati in altezza e riducono il rischio di feedback acustico. Il subplatter è in alluminio con taglio al diamante.

Pro-Ject Debut PRO S Balanced: prezzo e disponibilità

Il Pro-Ject Debut PRO S Balanced è distribuito in Italia da Audiogamma ed è già disponibile sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 999 euro.